أسرار تحضير وصفة تبيض اليدين في المنزل لتحصلي على يدين ناعمين فاتحين اللون

تبيض اليدين، تواجه معظم السيدات مشكلة الاسمرار في القدمين واليدين، وبالتحديد في فصل الصيف، حيث تتعرض معظم السيدات إلى الشمس فترات طويلة خلال النهار، فينتج عن ذلك الاسمرار، فيسبب الاسمرار الإحراج للسيدات، مما يجعلهم يبحثون عن وصفات طبيعية لمعالجة هذا الاسمرار، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال وصفات مختلفة للحصول على يدين مشرقتين.

أسرار تحضير وصفة تبيض اليدين

يمكنك الحصول على وصفات مختلفة لتبيض اليدين من خلال متابعة هذا المقال، وتتمثل هذه الوصفات في التالي:

مكونات التحضير:

عسل أبيض.

ليمون.

حليب.

طريقة التحضير:

قومي بتحضير وعاء، لعمل الخليط به.

أضيفي ملعقة من الحليب مع ملعقة من العسل، وملعقة من عصير الليمون، في الوعاء.

قومي بتقليب المكونات جيدًا.

أحضري قطنة وقمي بغمسها في الخليط، ومرريها على المناطق التي تريدين تفتيحها.

أتركي الخليط علي الجلد لمدة ربع ساعة، ومن بعد مرور الوقت قومي بغسل الجلد جيدًا.

مكونات التحضير:

جلسرين.

ماء ورد.

طريقة التحضير:

قومي بوضع ملعقتين من الجلسرين، مع ربع كوب من ماء الورد في وعاء.

قلبي المكونات جيدًا للحصول على خليط كريمي.

قومي باستخدام القطن بتمرير الخليط على المناطق المراد تفتيحها.

أتركي المكونات لمدة نصف ساعة، ثم قومي بشطفها باستخدام الماء.

مكونات التحضير:

خيار.

ليمون.

طريقة التحضير:

قومي بوضع الخيار في الخلاط أو الكبة حتى يتم فرمة جيدًا.

أضيفي إلية الليمون وقلبي المكونات جيدًا.

دلكي اليدين باستخدام هذا الخليط.

استمري في التدليك لمدة ربع ساعة

بعد الانتهاء قومي بغسل اليدين جيدًا وتجفيفهم.

مكونات التحضير:

طماطم.

بيكنج بودر.

طريقة التحضير:

قومي بتقسيم حبة الطماطم إلى نصفين.

أضيفي البيكنج بودر إلى وعاء، وقومي بوضع الطماطم على البيكنج بودر.

دلكي اليدين جيدًا باستخدام الطماطم لمدة ربع ساعة.

عند الانتهاء، قومي بشطف وتجفيف اليدين جيدًا.

مكونات التحضير:

شامبو أطفال.

معجون أسنان.

عسل نحل.

خل التفاح

طريقة التحضير: