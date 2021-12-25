حمص الشام بالطريقة المصرية بمكونات بسيطة مع السر وراء المذاق المميز له في الخارج

حمص الشام بالطريقة المصرية ، يعتبر حمص الشام من بين المشروبات الشتوية الأكثر انتشارًا في فصل الشتاء، حيث يقبل الكثيرين على تناولها في كل وقت، وتعد من أهم وأفضل الوصفات التي تعطي إحساس بالدفء في ليالي الشتاء الباردة، حيث أنها من المشروبات البسيطة والسهلة والتي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات، ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف، لإرضاء الأطفال والكبار وإعطاؤهم الاحساس بالشبع في ليالي الشتاء، وتعد من الوصفات المصرية الشعبية الأكثر انتشارًا في مصر والدول العربية، حيث يقبل الكثيرين على تناولها في كل وقت، للمذاق المميز التي تتميز به تلك الوصفة.

حمص الشام بالطريقة المصرية

يعد كوب حمص الشام من أهم الوصفات المميزة والتي يقبل الكثيرين على شراؤها لأنها تمد الجسم بالدفء وتساعده على بذل المزيد من النشاط والحيوية، ويتكون حمص الشام من مكونات بسيطة متواجدة دائمًا بداخل كل بيت، ومن أهم ما يميزه أنه يمنح الجسم المزيد من الطاقة التي تساعده على الاحساس بالحرارة والدفء من الداخل، وله دور إيجابي في تنظيف وتنقية الرحم من أي ترسبات.

ويمكن إعداد حمص الشام عن طريق إحضار المكونات التالية :

.3 أكواب من الماء.

ربع كيلو من الحمص.

معلقة صغيرة من الملح.

6 فصوص من الثوم.

معلقة صغيرة من الكمون.

عصرة من الليمون.

كوب ونصف عصير طماطم.

في إناء عميق يوضع الماء ويرفع على النار حتى يغلي، وبعدها يوضع الحمص في الماء المغلي، مع مراعاة إزالة الشوائب التي تظهر على وجه الماء.

يضاف الثوم والطماطم ويقلب الجميع جيدًا ويترك على النار حتى يغلي مجددًا.

تضاف عصرة الليمون على الحمص ويترك يغلي إلى أن ينضج الحمص تمامًا، وبعدها يضاف الكمون والملح والشطة حسب الرغبة.

أيضا يرفع حمص الشام من على النار، وبعدها يوضع في الأكواب المناسبة ويقدم مع شرائح من الليمون والمزيد من الشطة للراغبين في وضعها على المشروب.

خطوات تحضير حمص الشام

يرجع السر وراء نجاح حمص الشام :

إلى تجنب وضع الحمص في الماء المغلي إلى أن تكتمل اختلاط كافة المكونات مع بعضها البعض، ليحصل عليها الحمص كاملة.