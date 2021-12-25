“هشة وطرية” طريقة تحضير عجينة الكريب في المنزل بعدة طرق في الخلاط الكهربائي

عجينة الكريب من أكثر أنواع الخبز استخداماً، وذلك لأنها انتشرت في العالم في الآونة الأخيرة وبالأخص في الوطن العربي، وذلك لأنها تتميز بطعمها اللذيذ والمختلف وحشوتها المتعددة وملمسها الناعم، وهي عجينة سهلة المضغ والأكل ويبحث العديد من الأشخاص عن كيفية عملها، وهي مغذية جداً حيث تحتوي على الكثير من العناصر والمكونات المفيدة للجسم.

طريقة تحضير عجينة الكريب

يوجد العديد من الطرق التي تم تجربتها من ربات البيوت ولا تختلف عن المطاعم في شيء ومن ضمن هذه الطرق التالي:

مكونات عجينة الكريب العادي

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

كوب واحد من الحليب.

نصف معلقة من الفانيليا السائلة.

عدد اثنين بيضة.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

قم بخلط الحليب والبيض في الخلاط جيداً.

وأثناء الخلط يمكنك إضافة السكر والفانيليا في الخلاط.

قم بوضع المزيج في وعاء عميق وبعدها قم بوضع الزبدة والاستمرار في التقليب حتى يمتزج وبعدها قم بوضع الدقيق بصورة تدريجية والاستمرار في التقليب حتى يمتزج الخليط تماماً.

ويتم وضع المزيج داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يتم تحضير الطاسة الخاصة بالقلي.

يتم دهن الطاسة بزبدة.

يتم توزيع المزيج السائل داخلها بالتساوي.

تركها حتى تتحول للون ذهبي ويتم قلبها على الوجه الآخر.

يتم تكرار العملية مع باقي المزيج.

كيفية عمل عجينة الكريب بالنوتيلا في المنزل

كريب النوتيلا هو أول نوع ظهر في فرنسا ولكن لنصنعه بلمسه شرقية كالتالي:

مكونات عجينة الكريب بالنوتيلا

نفس طريقة الكريب العادي ولكن يتم وضع الكاكاو البودرة فيه.

يتم إضافة كوب من النوتيلا بعد التحضير.

شرائح من الفراولة.

قطع من الموز.

شوكولاتة خام.

طريقة تحضير عجينه الكريب بالنوتيلا

بعد تحضير الكريب في الطاسة كالطريقة السابقة يتم وضع النوتيلا وبعض من السكر المطحون للتزين من الخارج، ويتم حشو الكريب بالفراولة والموز وبعض من صوص النوتيلا.

كوب دقيق منخول.

كوب حليب.

كوب ماء.

ملعقتان نشا.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة زيت.

ملح.

فلفل.

كيفية تحضير عجينة الكريب المقرمشة

يتم خلطهم في الخلاط جيداً وبعدها يتم وضع كبشة ونصف في الطاسة المدهونة بالزبدة، ويتم تركها حتى ترتفع الأطراف ويكون لونها ذهبي غامق ويتم تقليبها وإخراجها من الطاسة وتكون مقرمشة ولذيذة.