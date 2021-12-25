خلطة سرية لتتبيلة القرنبيط المقلي المقرمش بطريقة صحية في البيت

يعد القرنبيط من الوصفات السريعة وسهلة التحضير والقرنبيط يضم الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان ويعتبر من الخضراوات الغنية بنسبة كبيرة من الكبريت ‏وكما يعد أيضا القرنبيط من الأكلات المفضلة لدى المصريين ‏وكما أنه من الأكلات الاقتصادية ويتميز أيضا بمذاق شهي وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بطريقة سهلة وصحيه أيضا في البيت من خلال هذا المقال. طريقة عمل تتبيلة القرنبيط المقلي المقرمش طريقة عمل تتبيلة القرنبيط المقلي المقرمش المكونات: كوب من الدقيق.

ثمرة من القرنبيط متوسطة الحجم.

ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من الكمون المطحون.

ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

عدد أربع بيضات.

كمية من الكزبرة والشبت الأخضر المفروم.

‏أثنين فص من الثوم المهروس.

كوب من اللبن.

‏ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

‏كمية من الزيت النباتي للقلي.

ملعقة من البقسماط أو النشا للقرمشة. طريقة التحضير: أولا في البداية قومي بتقسيم القرنبيط وتقطيع القرنبيط إلى زهور متوسطة الحجم‏ وبعد ذلك قومي بإحضار إناء عميق مناسب ‏وضعي فيه الماء المغلي والملح والكمون ثم قومي بوضع زهور القرنبيط في الماء المغلي لمدة 5 دقائق حتى ينضج القرنبيط‏ ثم بعد ذلك قومي برفع زهور القرنبيط من الماء المغلي وبعد ذلك نترك القرنبيط حتى يبرد تماماً ثم ابدأي في تحضير مزيج التتبيلة. ‏ثم في الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء آخر عميق وضعي فيه الدقيق وملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الكمون ‏ثم ضيفي الكزبرة المفرومة والشبت الأخضر المفروم‏ والثوم المهروس ‏وملعقة صغيرة من بيكنج بودر وكوب من لبن والبيض ‏وإذا كنتي ترغبين في عمل القرنبيط مقرمش يمكنك إضافة ملعقة من البقسماط أو نشا للحصول على قرنبيط مقرمش تماماً ‏ثم قلبي الخليط جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمي ومتماسك. وبعد ذلك في إناء عميق وضعي فيه الزيت بحيث يكون كثيراً ويغطي ثمرات القرنبيط ثم ضعي الإناء على نار عالية وبعد ذلك ‏قومي بوضع القرنبيط في التتبيلة وغطى القرنبيط جيداً في التتبيلة ‏ثم ضعي القرنبيط في الزيت الساخن ولا تقلبي القرنبيط حتى يحصل لونه على اللون الذهبي ‏ثم ارفعي القرنبيط من الزيت وضعيه على مناديل مطبخ حتى يتخلص من الزيوت الزائدة. وبعد ذلك أصبح القرنبيط جاهزة للتقديم وزينيه بالخضار المفروم. طريقة التحضير: الوسوم

يعد القرنبيط من الوصفات السريعة وسهلة التحضير والقرنبيط يضم الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان ويعتبر من الخضراوات الغنية بنسبة كبيرة من الكبريت ‏وكما يعد أيضا القرنبيط من الأكلات المفضلة لدى المصريين ‏وكما أنه من الأكلات الاقتصادية ويتميز أيضا بمذاق شهي وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بطريقة سهلة وصحيه أيضا في البيت من خلال هذا المقال. طريقة عمل تتبيلة القرنبيط المقلي المقرمش طريقة عمل تتبيلة القرنبيط المقلي المقرمش المكونات: كوب من الدقيق.

ثمرة من القرنبيط متوسطة الحجم.

ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من الكمون المطحون.

ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

عدد أربع بيضات.

كمية من الكزبرة والشبت الأخضر المفروم.

‏أثنين فص من الثوم المهروس.

كوب من اللبن.

‏ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

‏كمية من الزيت النباتي للقلي.

ملعقة من البقسماط أو النشا للقرمشة. طريقة التحضير: أولا في البداية قومي بتقسيم القرنبيط وتقطيع القرنبيط إلى زهور متوسطة الحجم‏ وبعد ذلك قومي بإحضار إناء عميق مناسب ‏وضعي فيه الماء المغلي والملح والكمون ثم قومي بوضع زهور القرنبيط في الماء المغلي لمدة 5 دقائق حتى ينضج القرنبيط‏ ثم بعد ذلك قومي برفع زهور القرنبيط من الماء المغلي وبعد ذلك نترك القرنبيط حتى يبرد تماماً ثم ابدأي في تحضير مزيج التتبيلة. ‏ثم في الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء آخر عميق وضعي فيه الدقيق وملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الكمون ‏ثم ضيفي الكزبرة المفرومة والشبت الأخضر المفروم‏ والثوم المهروس ‏وملعقة صغيرة من بيكنج بودر وكوب من لبن والبيض ‏وإذا كنتي ترغبين في عمل القرنبيط مقرمش يمكنك إضافة ملعقة من البقسماط أو نشا للحصول على قرنبيط مقرمش تماماً ‏ثم قلبي الخليط جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمي ومتماسك. وبعد ذلك في إناء عميق وضعي فيه الزيت بحيث يكون كثيراً ويغطي ثمرات القرنبيط ثم ضعي الإناء على نار عالية وبعد ذلك ‏قومي بوضع القرنبيط في التتبيلة وغطى القرنبيط جيداً في التتبيلة ‏ثم ضعي القرنبيط في الزيت الساخن ولا تقلبي القرنبيط حتى يحصل لونه على اللون الذهبي ‏ثم ارفعي القرنبيط من الزيت وضعيه على مناديل مطبخ حتى يتخلص من الزيوت الزائدة. وبعد ذلك أصبح القرنبيط جاهزة للتقديم وزينيه بالخضار المفروم. طريقة التحضير:

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