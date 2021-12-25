طريقة عمل محشي البطاطس باللحمة المفرومة الشهي اللذيذ

يعتبر محشي البطاطس من أنواع المحشي اللذيذة، وهى من الوجبات التى تقدم فى المناسبات والعزومات وذلك لطعمها الجميل وشكلها المميز، وكذلك لها قيمة غذائية عالية لما تحتوى عليه من مكونات مفيدة ومغذية تضم البروتينات الموجودة فى اللحمة والكربوهيدرات الموجودة فى البطاط، كما أنها من الأكلات المشهورة ويقبل على أكلها الكبار والصغار لأنه طعمها خرافي، لذلك سوف نقدمها لكم بطريقة بسيطة فهيا بنا نتعرف سوياً فى هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير محشي البطاطس باللحمة المفرومة بالتفصيل. مكونات محشي البطاطس باللحمة المفرومة مكونات محشي البطاطس باللحمة المفرومة يتكون محشي البطاطس باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: كيلو من البطاطس صغيرة الحجم.

٢ حبة من البصل مفرومة.

١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

٣ ملعقة كبيرة من السمنة.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

كوب من مرقة اللحم أو الدجاج.

٢ فص من الثوم المفروم.

ملح وفلفل أسود. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل محشي البطاطس باللحمة المفرومة من اسهل أكلات المحشي فى اعدادها حيث انها لاتستغرب وقت كبير فى تحضيرها وطهيها وهى كمايلي: نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار ونضع بها السمنة او الزيت حسب الرغبة ثم نضيف عليها البصل المفروم ونقلب. نستمر فى التقليب حتى حتى يذبل البصل ثم نضيف الثوم المفروم ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف اليهم كمية اللحمة ونقلب حتى يتشوح مع البصل والثوم ويأخذ الطعم ونضيف عليه الملح والفلفل الأسود ونستمر فى التقليب على النار حتى ينضج اللحم. بعد ذلك نقوم بتقشير البطاطس ونغسلها جيداً ثم نفرغها من الداخل بواسطة المقوار أو الملعقة مت الاحتفاظ بفارغ التقوير. ثم فى طاسة بها القليل من الزيت نقوم بتحمير البطاطس حتى تأخذ اللون الذهبي وارفعها من الزيت ونصفيها جيداً من الزيت. نقوم بحشو البطاطس التى تم تقوريها سابقاً ونرص فارغ التقوير فى الصينية ونرص عليها البطاطس المحشية. ثم نضيف عصير الطماطم فوق حبات البطاطس، ونرش عليها رشة من الفلفل الأسود والملح حسب التذوق. بعد ذلك نضيف اليهم كوب المرقة ونضعها على النار لمدة ٥ دقائق. نضع صلصة الطماطم على الوجه وندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى تنضج ويحمر وجهها. نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة وتزين بالبقدونس المفروم وبالف هنا وشفا. فوائد اللحم هناك العديد من الفوائد الصحية لها وهى كالتالي: مصدر للبروتين الأساسي ويعد من العناصر الغذائية المهمة. يحمى الجسم من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة لاحتوائه على الزنك. يعمل على تعزيز ونمو العضلات. يوفر الأحماض الأمينية الأساسية التى تساعد على الهضم. يساعد فى تحسين عمل الدورة الدموية. تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب. فوائد البطاطس للجسم فوائد البطاطس للجسم لقد أثبت بعض الخبراء أهمية البطاطس لجسم الانسان وسنذكر منها مايلي: تعمل على تقليل خطر الإصابة بالسرطان. تحتوى على العديد من المعادن والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم مثل الحديد والفسفور والكالسيوم. يحتوي على كمية مهمة من الألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين سي وب٦ التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الأمراض. يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم. فوائد البصل فوائد البصل يحتوي البصل على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والمفيد فى تحسين المناعة. يساعد فى الحد من الالتهابات ومنع العدوى. يقلل من نسبة الكوليسترول الضار فى الدم ولذا فهو يحافظ على صحة القلب. غني بمركب كيريستين والمفيد فى الحماية من السرطان. يقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة. يساهم فى منع ارتفاع ضغط الدم ويساعد فى توسيع الشرايين. يحتوي على الكروم الذى يساعد فى تنظيم سكر الدم. الوسوم

يعتبر محشي البطاطس من أنواع المحشي اللذيذة، وهى من الوجبات التى تقدم فى المناسبات والعزومات وذلك لطعمها الجميل وشكلها المميز، وكذلك لها قيمة غذائية عالية لما تحتوى عليه من مكونات مفيدة ومغذية تضم البروتينات الموجودة فى اللحمة والكربوهيدرات الموجودة فى البطاط، كما أنها من الأكلات المشهورة ويقبل على أكلها الكبار والصغار لأنه طعمها خرافي، لذلك سوف نقدمها لكم بطريقة بسيطة فهيا بنا نتعرف سوياً فى هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير محشي البطاطس باللحمة المفرومة بالتفصيل. مكونات محشي البطاطس باللحمة المفرومة مكونات محشي البطاطس باللحمة المفرومة يتكون محشي البطاطس باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: كيلو من البطاطس صغيرة الحجم.

٢ حبة من البصل مفرومة.

١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

٣ ملعقة كبيرة من السمنة.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

كوب من مرقة اللحم أو الدجاج.

٢ فص من الثوم المفروم.

ملح وفلفل أسود. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل محشي البطاطس باللحمة المفرومة من اسهل أكلات المحشي فى اعدادها حيث انها لاتستغرب وقت كبير فى تحضيرها وطهيها وهى كمايلي: نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار ونضع بها السمنة او الزيت حسب الرغبة ثم نضيف عليها البصل المفروم ونقلب. نستمر فى التقليب حتى حتى يذبل البصل ثم نضيف الثوم المفروم ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف اليهم كمية اللحمة ونقلب حتى يتشوح مع البصل والثوم ويأخذ الطعم ونضيف عليه الملح والفلفل الأسود ونستمر فى التقليب على النار حتى ينضج اللحم. بعد ذلك نقوم بتقشير البطاطس ونغسلها جيداً ثم نفرغها من الداخل بواسطة المقوار أو الملعقة مت الاحتفاظ بفارغ التقوير. ثم فى طاسة بها القليل من الزيت نقوم بتحمير البطاطس حتى تأخذ اللون الذهبي وارفعها من الزيت ونصفيها جيداً من الزيت. نقوم بحشو البطاطس التى تم تقوريها سابقاً ونرص فارغ التقوير فى الصينية ونرص عليها البطاطس المحشية. ثم نضيف عصير الطماطم فوق حبات البطاطس، ونرش عليها رشة من الفلفل الأسود والملح حسب التذوق. بعد ذلك نضيف اليهم كوب المرقة ونضعها على النار لمدة ٥ دقائق. نضع صلصة الطماطم على الوجه وندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى تنضج ويحمر وجهها. نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة وتزين بالبقدونس المفروم وبالف هنا وشفا. فوائد اللحم هناك العديد من الفوائد الصحية لها وهى كالتالي: مصدر للبروتين الأساسي ويعد من العناصر الغذائية المهمة. يحمى الجسم من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة لاحتوائه على الزنك. يعمل على تعزيز ونمو العضلات. يوفر الأحماض الأمينية الأساسية التى تساعد على الهضم. يساعد فى تحسين عمل الدورة الدموية. تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب. فوائد البطاطس للجسم فوائد البطاطس للجسم لقد أثبت بعض الخبراء أهمية البطاطس لجسم الانسان وسنذكر منها مايلي: تعمل على تقليل خطر الإصابة بالسرطان. تحتوى على العديد من المعادن والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم مثل الحديد والفسفور والكالسيوم. يحتوي على كمية مهمة من الألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين سي وب٦ التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الأمراض. يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم. فوائد البصل فوائد البصل يحتوي البصل على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والمفيد فى تحسين المناعة. يساعد فى الحد من الالتهابات ومنع العدوى. يقلل من نسبة الكوليسترول الضار فى الدم ولذا فهو يحافظ على صحة القلب. غني بمركب كيريستين والمفيد فى الحماية من السرطان. يقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة. يساهم فى منع ارتفاع ضغط الدم ويساعد فى توسيع الشرايين. يحتوي على الكروم الذى يساعد فى تنظيم سكر الدم.

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