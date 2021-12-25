زيت عجيب مصنوع منزلياً لتبييض وترطيب البشرة وملء تجاعيد الوجه والرقبة، في وصفة اليوم سنقوم بتحضير زيت أقل ما يقال عنه أن له نتائج ساحرة بشهادة كل من جربته، فهو يعتبر سيروم طبيعي يملأ الخطوط ويشد البشرة ويمنحها بياضاً ملفتاً ويجعلها لونها أكثر نقاءً. ولتحضير هذا الزيت نحتاج إلى زيت الزيتون فهو يحارب ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما نحتاج إلى بذور الكتان فهي مليئة بالعناصر الهامة للبشرة بشكل عام، بالإضافة إلى الشاي الأخضر الذي يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة مما يجعله فعالاً في القضاء على التجاعيد نهائياً، كذلك القهوة فهي غنية بالكافيين الذي يحفز الكولاجين في الجلد ويجعل البشرة أكثر إشراقاً وشباباَ.

زيت عجيب لتبييض وترطيب البشرة

المقادير اللازمة والمضبوطة لتحضير خلطة الزيت هي:

كوب صغير من زيت الزيتون. بذور الكتان. كيس واحد من الشاي الأخضر. ملعقة من مسحوق القهوة. ملعقة من زيت اللوز الحلو. ملعقة من زيت جوز الهند.

نأخذ بذور الكتان ونضعها في المطحنة الكهربائية ويتم طحنها جيداً إلى أن نتحصل في النهاية على مسحوق ناعم، وفي وعاء مناسب نضع زيت الزيتون مع إضافة مقدار ملعقتين من مسحوق بذور الكتان، ثم نمزج جيداً وبعدها نضف محتوى كيس الشاي الأخضر والقهوة ثم نمزج مجدداً بشكل جيد، وبعد ذلك نضف كوب من الماء في قدر مناسب ونضع وعاء المزيج في القدر ونرفعه على النار لمدة 10 دقائق.

ملء تجاعيد الوجه والرقبة طبيعياً

في هذا الوقت نقوم بتقليب المزيج من حينٍ لآخر وبعد تسخينه جيداً نضعه جانباً حتى يبرد تماماً، بعد وصول المزيج لدرجة حرارة الغرفة نقوم بتصفيته بإستخدام قطعة قماش أو جورب صيفي للحصول على الزيت فقط ونضعه في وعاء، ثم نضف إليه زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند ونحرك قليلاً، وبهذا نكون قد حصلنا على زيت سحري أقوى من البوتوكس وله نتائج فعالة أكثر من كريمات تبييض البشرة غالية الثمن.

نحتفظ بالزيت الذي قد تحصلنا عليه في جرة زجاجية ونضعها داخل أو خارج الثلاجة حيث يبقى صالح للاستخدام لمدة 30 يوم، طبقي هذا الزيت على بشرة الوجه والرقبة في المساء قبل الذهاب إلى النوم ثم دلكي بشرتك جيداً بحركات دائرية حتى تتشرب البشرة الزيت بالكامل، واتركيه طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء الفاتر جيداً، ستلاحظين على الفور أن بشرتك أصبحت مشدودة ولأفضل النتائج كرري هذا الزيت كل مساء.