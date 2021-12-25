ازاي تمنعي كريم الاساس يتأكسد على بشرتك

تأكسد كريم الاساس على البشرة من المشاكل اللي بتحصل مع كتير من البنات ، والي بيحصل ان كريم الاساس بعد وضعه على البشرة بيتحول للون الرمادي او بيغمق ، وده بيحصل لانه مستحضرات التجميل بتحتوي على مواد كيميائية ممكن تتفاعل مع مادة تانية وبتفقد خصائصها ، وده ممكن يأدي لتغيرات في اللون او القوام ، وفي كتير من العوامل اللي ممكن تسبب تأكسد كريم الاسباب من اول نسيج البشرة, نضافة البشرة, الزيوت الطبيعية, وحتى طريقة وضع كريم الاساس ممكن تأثر ، ولكن لحسن الحظ في طرق لمنع تأكسد كريم الاساس ، وده اللي هنعرفه النهاردة مع بعض من خلال السطور الجاية.

ازاي تعرفي ان كريم الاساس بتاعك ممكن يتأكسد:

عادة انواع كريم الاساس اللي اساسها زيتي او المرتكزة على الزيت هي اللي ممكن تتأكسد ، عشان كده بننصحك دايما تعتمدي على كريم الاساس اللي اساسه مائي ، لانه بيقل فيه فرص التأكسد.

ايه سبب تأكسد كريم الاساس:

كريم الاساس بيتأكسد في معظم الاحيان لان مكياجك بيتفاعل مع الزيوت الموجودة على بشرتك ، وده بيسبب تأكسد كريم الاساس او تغميق لونه.

طرق لمنع تأكسد كريم الاساس:

1- نضفي بشرتك كويس:

اول واهم خطوة هي تنضيف البشرة وتجهزيها قبل وضع كريم الاساس ، وماتفكريش حتى انك تحطي كريم الاساس من غير ما تنضفي البشرة لان ده هيخلي المكياج يطلع بشكل سيء ، عشان كده ضروري تنضيف البشرة بالغسول المناسب قبل وضع اي منتج او مكياج.

2- ماتتخطيش التونر:

قبل وضع المرطب ، ماتتخطيش الخطوة المهمة دي في العناية بالبشرة ، وهي استخدام التونر ، لانه التونر بيساعد على موازنة درجة حموضة بشرتك مع امتصاص الزيوت الزيادة اللي ممكن يكون المنظف ماتخلصش منها بشكل كامل ، واكسدة البشرة بتحصل عموما بشكل اكبر مع اصحاب البشرة الدهنية ، عشان كده التخلص من الزيوت الزيادة بقدر الامكان قبل وضع كريم الاساس يعتبر خطوة اولى مهمة جدا للحفاظ على اللون من غير تغيير او اكسدة.

3- حطي برايمر قبل كريم الاساس:

وضع البرايمر قبل كريم الاساس ، هيساعد على امتصاص الزيوت الزيادة من البشرة ، بالاضافة انه هيعمل طبقة اساسية محايدة هتساعد على تثبيت كريم الاساس لفترة اطول على البشرة.

4- اختاري تركيبات منتجات العناية بالبشرة اللي اساسها مائي:

لما تيجي تختاري منتجات البشرة اعتمدي على المنتجات اللي اساسها مائي او الطبيعية للعناية بالبشرة ، لانها بتكون خفيفة على البشرة وفعاليتها وترطيبها بيستمر فترة طويلة ، كل ما قدرتي تتجنبي المنتجات اللي اساسها زيتي ، هيكون افضل وهيقل فرص تأكسد كريم الاساس.

5- اختاري الدرجة الصح من كريم الاساس:

كل اللي قولناه مهم جدا ، ولكن اهم حاجة هي اختيار كريم الاساس نفسه ، اختيار كريم الاساس المناسب هي المفتاح ، والموضوع بيتوقف على التجربة لحد ما توصلي للنوع المناسب ليكي ولجلدك في المقام الاول.

ولو انتي في نوع كريم اساس معين بتحبي تستخدميه ومرتاحة معاه ولكن بيتأكسد ممكن تحلي المشكلة باختيار درجة افتح من اللون اللي انتي بتحطيه عادة ، ده هيساعد على موازنة اللون ولما تحطيه على بشرتك هيديكي الدرجة المظبوطة.

6- استخدمي اداة وماتستخدميش صوابعك لوضع كريم الاساس:

الزيوت وغيرها من الملوثات اللي موجودة على ايدك ممكن تسبب ردود فعل في عبوة كريم الاساس ، عشان كده مهم انك تستخدمي فرشة كريم الاساس او بيوتي بلندر وماتستخدميش صوابعك ابدا ، استخدام الاداة مش بس هيخلي وضع كريم الاساس سلس اكتر وخالي من العيوب ، ولكن كمان هيمنع كريم الاساس من التأكسد.

7- استخدمي مناديل امتصاص الزيوت من البشرة:

استخدام مناديل امتصاص الزيوت من البشرة مهم جدا قبل وضع كريم الاساس وبعده ، وخلي دايما المناديل في شنطتك لاستخدامها في نص اليوم لو حسيتي ان بشرتك اتراكم عليها زيوت وبتلمع ، ده هيمنع من تغير لون كريم الاساس وتأكسده.

8- استخدمي سبراي تثبيت المكياج او بودرة:

استخدام سبراي تثبيت المكياج او البودرة بعد وضع كريم الاساس هيساعد على التقليل من تأكسده ، وهيساعد كمان على امتصاص الزيوت الزيادة لتقليل فرص التفاعل مع الصبغة اللي موجودة في المكياج.

9- اتأكدي من صلاحية كريم الاساس:

متوسط العمر الافتراضي لكريم الاساس بيكون بين 12 – 18 شهر ، عشان كده لو انتي مش بتستخدميه يوميا ، لازم تحطي في اعتبارك هو متخزن عندك من امتى ، لو بتستخدمي كريم الاساس بعد تاريخ انتهاء الصلاحية ، هتلاقيه جاف ومتكتل الملمس ، وهيبقى معرض اكتر للتأكسد بسبب انفصال الزيوت بتاعته.

10- نضفي الفرش بتاعتك:

اهتمي بفرش المكياج بتاعتك ، مهم جدا انك تحافظي على فرشك نضيفة للتأكد انها في افضل حالاتها ، وتحافظ على سلامة منتجاتك ، لان الزيوت الزيادة المتراكمة على الفرشة ممكن تأدي لاكسدة كريم الاساس ، عشان كده امنعي ده عن طريق تنضيف الفرشة والبيوتي بلندر بشكل صح اسبوعيا او كل اسبوعين.

ازاي تحضري بشرتك قبل المكياج