خلطات سحرية لتبييض الوجه والرقبة والتخلص من الجلد الميت والاسمرار حول الرقبة

تعتبر مشكلة اسمرار الوجه والرقبة من أكثر المشاكل التي تعاني منها السيدات وهذا الاسمرار يكون بسبب عدة عوامل ومنها التعرض المستمر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة، ولذلك يلجأ الفتيات للبحث عن طرق ووصفات طبيعية لتفتيح البشرة وجعلها أكثر إشراقة وصحة ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطات تبييض الوجه والرقبة بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. خلطات تبييض الوجه والرقبة زيت الزيتون والموز: خلطات تبييض الوجه والرقبة المكونات: ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر.

موزة ناضجة. طريقة التحضير: نحضر حبة موز ناضجة ونقوم بهرس باستخدام الشوكة في وعاء ونضيف عليها زيت الزيتون ونقلب حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك يوضع المزيج على الوجه والرقبة مع التدليك بحركات دائرية ويترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة.

هذه الخلطة تقوم بتبييض الوجه وتجعله أكثر نعومة وصحة لأنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الطبيعية. 2. الزبادي وعصير الليمون: المكونات: ملعقة من الزبادي الطازج.

نصف ملعقة من عسل الأبيض.

ملعقة من دقيق الشوفان.

عصير ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء نخلط المكونات السابقة ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على الوجه والرقبة مع التدليك بحركات دائرية.

يترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة نضرة وأكثر جمال.

يحتوي الزبادي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجلد ومن أهمها حمض اللاكتيك الذي يقوم بتبييض البشرة. أسرع طريقة لتبييض الوجه العسل: أسرع طريقة لتبييض الوجه المكونات: ملعقة من العسل.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة حليب بودرة.

نصف ملعقة من زيت اللوز. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج المكونات السابقة جيدا في وعاء ثم توزع جيدا على الوجه والرقبة من أسفل إلى أعلى مع التدليك برفق.

ثم نتركها لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك تغسل بالماء ويمكن أيضا وضع العسل فقط بدون أي إضافات على الوجه والرقبة.

ونتركه لعدة دقائق ويغسل بالماء فهذه الخلطة تساعد في التخلص من الجلد الميت وتجدد خلايا البشرة وبالتالي الحصول على بشرة بيضاء. 2. جل الألوفيرا: المكونات: جل الألوفيرا. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر ورقة من الصبار ونقوم بتقطيع الجزء الخارجي إلى نصفين ثم يزال الجزء الأخضر وباستخدام ملعقة نخرج الجل ونضعه في وعاء.

يوضع الجل على الوجه والرقبة ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء وسوف تندهشي من النتيجة. الوسوم

تعتبر مشكلة اسمرار الوجه والرقبة من أكثر المشاكل التي تعاني منها السيدات وهذا الاسمرار يكون بسبب عدة عوامل ومنها التعرض المستمر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة، ولذلك يلجأ الفتيات للبحث عن طرق ووصفات طبيعية لتفتيح البشرة وجعلها أكثر إشراقة وصحة ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطات تبييض الوجه والرقبة بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. خلطات تبييض الوجه والرقبة زيت الزيتون والموز: خلطات تبييض الوجه والرقبة المكونات: ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر.

موزة ناضجة. طريقة التحضير: نحضر حبة موز ناضجة ونقوم بهرس باستخدام الشوكة في وعاء ونضيف عليها زيت الزيتون ونقلب حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك يوضع المزيج على الوجه والرقبة مع التدليك بحركات دائرية ويترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة.

هذه الخلطة تقوم بتبييض الوجه وتجعله أكثر نعومة وصحة لأنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الطبيعية. 2. الزبادي وعصير الليمون: المكونات: ملعقة من الزبادي الطازج.

نصف ملعقة من عسل الأبيض.

ملعقة من دقيق الشوفان.

عصير ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء نخلط المكونات السابقة ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على الوجه والرقبة مع التدليك بحركات دائرية.

يترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة نضرة وأكثر جمال.

يحتوي الزبادي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجلد ومن أهمها حمض اللاكتيك الذي يقوم بتبييض البشرة. أسرع طريقة لتبييض الوجه العسل: أسرع طريقة لتبييض الوجه المكونات: ملعقة من العسل.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة حليب بودرة.

نصف ملعقة من زيت اللوز. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج المكونات السابقة جيدا في وعاء ثم توزع جيدا على الوجه والرقبة من أسفل إلى أعلى مع التدليك برفق.

ثم نتركها لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك تغسل بالماء ويمكن أيضا وضع العسل فقط بدون أي إضافات على الوجه والرقبة.

ونتركه لعدة دقائق ويغسل بالماء فهذه الخلطة تساعد في التخلص من الجلد الميت وتجدد خلايا البشرة وبالتالي الحصول على بشرة بيضاء. 2. جل الألوفيرا: المكونات: جل الألوفيرا. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر ورقة من الصبار ونقوم بتقطيع الجزء الخارجي إلى نصفين ثم يزال الجزء الأخضر وباستخدام ملعقة نخرج الجل ونضعه في وعاء.

يوضع الجل على الوجه والرقبة ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء وسوف تندهشي من النتيجة.

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