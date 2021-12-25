اسرار المطاعم.. تسوية اللحمة والكوارع بسرعة البرق بدون حلة ضغط مهما كانت كبيرة هتبقى زبدة

اسرار المطاعم.. تسوية اللحمة والكوارع بسرعة البرق ، عندما تقبل ربات البيوت لتحضير وتسوية اللحم تبحث كثيراً عن طرق سريعة لكي ينضج اللحم سريعاً، كما أن هناك العديد من الطرق الذي يمكن أن تقومي سيدتي باستخدامها حتى أن تحصلين على لحم ناضج تمام النضج، بالإضافة إلى انه من أشهى وأفضل أنواع اللحوم الذي يساعد على بناء الجسم بشكل صحي ويكون من أهم المصادر الغذائية التي يحتاج لها جسم الانسان للحصول ليمده بالبروتين وكثير من الفوائد. اسرار المطاعم.. تسوية اللحمة والكوارع بسرعة البرق اسرار المطاعم.. تسوية اللحمة والكوارع بسرعة البرق يوجد العديد من الطرق الذي يتم استخدامها عند القيام بتسوية اللحم ومنها ما يلي: المقادير: 1 كيلو لحم ضأن.

2 ملعقة كبيرة ملح.

1 بصلة كبيرة الحجم مقطعة لشرائح.

ورق غار.

عود واحد قرفة.

حبات هيل. طريقة التحضير: أولاً يجب أن يتم غسيل اللحم تحت الماء البارد ولابد من أن تبتعدي عن غسلها بالماء الساخن لأنه يساعد على تغير لونها.

فقومي بنقعها بالماء البارد والخل والملح ليتخلص من الدم المتواجد بها ويسرع من تسويتها لأن الخل يعمل على تلين أنسجة اللحم.

ثم يتم إحضار قدر متوسط الحجم ضعي به الماء وقطع اللحم وتركيها على النار على درجة عالية من الحرارة.

بعدها يضاف البصل المقطع لشرائح وورق الغار والقرفة وتركيها دون أن تغطي القدر وعليك بالتخلص من الرغوة البيضاء التي تطفو على القدر الناتجة من غلي ماء اللحم.

ثم عليك بشر الملح به وأضيفي الهيل المطحون وبعدها يتم تغطيه القدر وتركيها لمدة ساعة كاملة وبعد أن تستوي تنضج تماماً يتم رفع اللحم من الماء وتصفى ويمكن تقديمها وبالهناء والشفاء. طريقة سلق اللحم بالبصل المقادير: 3 كيلو لحم بقري.

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

4 ثمرات بصل متوسط الحجم.

1 مكعب مرقة دجاج.

ورق الغار.

5 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير: ضعي قدر على النار ضيفي له الزيت والزبدة وتركيهم مع بعضهم على درجة حرارة متوسطة ليصبح المزيج ساخن.

بعدها يضاف اللحم وقلبي لمدة 10 دقائق بعدها يضاف الملح والفلفل الأسود وورق الغار ومكعب مرقة الدجاج وقلبي المكونات مع بعضها.

عليك بعد ذلك بتقشير البطاطس البصل وفرميه ويضاف للقدر ويترك مع باقي المكونات حتى أن يبذبل.

يضاف الماء ويغطى القدر ويترك ساعة حتى ينضد وبعدها يرفع من على النار. المقادير:طريقة التحضير:طريقة سلق اللحم بالبصل المقادير:طريقة التحضير: الوسوم

اسرار المطاعم.. تسوية اللحمة والكوارع بسرعة البرق ، عندما تقبل ربات البيوت لتحضير وتسوية اللحم تبحث كثيراً عن طرق سريعة لكي ينضج اللحم سريعاً، كما أن هناك العديد من الطرق الذي يمكن أن تقومي سيدتي باستخدامها حتى أن تحصلين على لحم ناضج تمام النضج، بالإضافة إلى انه من أشهى وأفضل أنواع اللحوم الذي يساعد على بناء الجسم بشكل صحي ويكون من أهم المصادر الغذائية التي يحتاج لها جسم الانسان للحصول ليمده بالبروتين وكثير من الفوائد. اسرار المطاعم.. تسوية اللحمة والكوارع بسرعة البرق اسرار المطاعم.. تسوية اللحمة والكوارع بسرعة البرق يوجد العديد من الطرق الذي يتم استخدامها عند القيام بتسوية اللحم ومنها ما يلي: المقادير: 1 كيلو لحم ضأن.

2 ملعقة كبيرة ملح.

1 بصلة كبيرة الحجم مقطعة لشرائح.

ورق غار.

عود واحد قرفة.

حبات هيل. طريقة التحضير: أولاً يجب أن يتم غسيل اللحم تحت الماء البارد ولابد من أن تبتعدي عن غسلها بالماء الساخن لأنه يساعد على تغير لونها.

فقومي بنقعها بالماء البارد والخل والملح ليتخلص من الدم المتواجد بها ويسرع من تسويتها لأن الخل يعمل على تلين أنسجة اللحم.

ثم يتم إحضار قدر متوسط الحجم ضعي به الماء وقطع اللحم وتركيها على النار على درجة عالية من الحرارة.

بعدها يضاف البصل المقطع لشرائح وورق الغار والقرفة وتركيها دون أن تغطي القدر وعليك بالتخلص من الرغوة البيضاء التي تطفو على القدر الناتجة من غلي ماء اللحم.

ثم عليك بشر الملح به وأضيفي الهيل المطحون وبعدها يتم تغطيه القدر وتركيها لمدة ساعة كاملة وبعد أن تستوي تنضج تماماً يتم رفع اللحم من الماء وتصفى ويمكن تقديمها وبالهناء والشفاء. طريقة سلق اللحم بالبصل المقادير: 3 كيلو لحم بقري.

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

4 ثمرات بصل متوسط الحجم.

1 مكعب مرقة دجاج.

ورق الغار.

5 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير: ضعي قدر على النار ضيفي له الزيت والزبدة وتركيهم مع بعضهم على درجة حرارة متوسطة ليصبح المزيج ساخن.

بعدها يضاف اللحم وقلبي لمدة 10 دقائق بعدها يضاف الملح والفلفل الأسود وورق الغار ومكعب مرقة الدجاج وقلبي المكونات مع بعضها.

عليك بعد ذلك بتقشير البطاطس البصل وفرميه ويضاف للقدر ويترك مع باقي المكونات حتى أن يبذبل.

يضاف الماء ويغطى القدر ويترك ساعة حتى ينضد وبعدها يرفع من على النار. المقادير:طريقة التحضير:طريقة سلق اللحم بالبصل المقادير:طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار المطاعم.. تسوية اللحمة والكوارع بسرعة البرق بدون حلة ضغط مهما كانت كبيرة هتبقى زبدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.