كريم تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج بمكونات طبيعية ونتائج فعالة خلال يومين

وصفة طبيعية لتبييض اليدين والرجلين بسهولة بالمنزل، تبحث كل فتاة عن وصفات طبيعية للتخلص من التصبغات التي تصيب اليدين والرجلين بسبب العوامل الخارجية مثل التعرض لأشعة الشمس أو استخدام مستحضرات تجميل ضارة، بالإضافة إلى أن هناك العديد من البنات قد تعاني من نقص مادة الميلانين المسؤولة عن لون البشرة، لذلك يمكنك معرفة من خلال ذلك المقال عدة وصفات طبيعية سهلة وبسيطة ولكن نتائج مذهلة، ومن خلالها سوف تحصلون على بشرة ناصعة البياض وخالية من التصبغات أو البهتان، فقط اتبع الخلطات التالية:

وصفة طبيعية لتبييض اليدين والرجلين

يمكنك معرفة طريقة وصفة طبيعية لتبييض اليدين والرجلين من خلال اتباع النقاط التالية:

أقوى وصفة للتفتيح بالزبادي

تحتوي الزبادي على مادة اللاكتيك التي تساعد على تفتيح اليدين والبشرة وكما تعمل على ترطيب وتنعيم مثل بشرة الأطفال.

طريقة الاستخدام:

قومي بوضع طبقة من الزبادي على اليدين والقدمين لمدة 7 دقائق حتى تجدي أن الزبادي خفت تماما.

قومي بفرك الزبادي جيداً من اليدين، حتى لم تجدي آثار لها.

تغسل اليدين والرجلين بالماء الفاتر.

تكرار تلك الوصفة يومياً للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الليمون للتبييض السريع

يعتبر الليمون من الأحماض التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، لذلك تجد من الوصفات التي تساعد البشرة واليدين والقدمين على تفتيحهما في وقت قصير.

طريقة الاستخدام:

قومي بإحضار وعاء صغير، ويوضع به عصير الليمون، بالإضافة إلى عصير الخيار، ومن ثم يتم وضع كمية قليلة من الكركم، واستمري في التقليب حتى يصبح القوام متجانس ومتماسك.

يوضع ماسك الليمون والكركم على اليدين والقدمين لمدة لا تقل عن ثلث ساعة حتى يخف تماماً.

تغسل اليدين والقدمين جيداً من الخليط ووضع كريم مرطب بعد ذلك.

وهكذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال وصفة طبيعية لتبييض اليدين والرجلين بسهولة وتصبح كبياض الثلج، وخالية من التصبغات والبقع التي قد تمنح مظهر غير لائق، وكذلك يمكن استخدام الوصفات على جميع أنحاء الجسم وعلى منطقة الركب والأكواع وعقل الأصابع، وبعد عدة أيام سوف تلاحظون الفرق والتفتيح المذهل.