بمكونات في كل بيت اعملي معمول التمر السعودي الفاخر أحلى من الجاهز

خطوات تحضير معمول التمر الفاخر أفضل من الجاهز، حيث يشتهر معمول التمر في منطقة الخليج العربي، يمكن تقديم المعمول بجانب المشروبات الساخنة، كما يمكن تناول المعمول في وجبة الإفطار، يمكن استبدال التمر بالشوكولاتة في المعمول، وصفة المعمول ناجحة من أول تجربة بالإضافة إلى أن الوصفة سريعة التحضير، واليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم أسهل طريقة لعمل معمول التمر في البيت وبمذاق مميز ولذيذ مثل الجاهز، وبمكونات بسيطة لا تذكر، فقط اتبع الخطوات التالية:

طريقة تحضير معمول التمر السعودي الفاخر ثمانية أكواب من الطحين.

ثلاثة ملاعق من السمن.

مائتان جرام من الزبدة.

مائة جرام من الزيت النباتي.

ثمانية ملاعق من الحليب البودر.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الخميرة.

تمر منزوع النواة. خطوات تحضير معمول التمر الفاخر نحضر وعاء على النار ونضع فيه كل من الزبدة والسمن والزيت النباتي حتى تذوب المكونات.

نضيف المكونات السائلة على الطحين والحليب البودر والخميرة والملح ونخلطهم.

نقوم بتغطية المقادير ونتركها ثم نشعل الفرن على مائتي درجة مئوية.

نأخذ ملعقة من المقادير ونقوم بحشوها بالتمر ثم نغلق المعمول في صورة دوائر ثم نضعها في الوعاء المخصص للتسوية.

بعد الانتهاء من تجهيز معمول التمر ندخل الوعاء في الفرن حتى يتم تسوية المعمول الفاخر ويأخذ اللون الذهبي من الأعلى والأسفل.



بعد ذلك نتركه ليبرد ثم يتم رصه فى وعاء محكم الغلق لحين الاستخدام. مكونات تحضير معمول طحين السميد التمر ستة أكواب من طحين السميد.

مائة جرام من الطحين.

ثلاثمائة جرام من السمن.

مائتان جرام من الزبدة.

ثلاثمائة جرام من الحليب السائل.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الحليب البودر.

كيلو من التمر منزوع النوى. خطوات تحضير معمول السميد بالتمر نخلط كل من السمن والزبدة جيداً.

نضيف الخميرة إلى الحليب البودر والحليب السائل.

نمزج المقادير مع الطحين ونترك العجين لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة.

نقوم بتقطيع المقادير إلى دوائر ثم نقوم بحشوها بالتمر ونبدأ بغلق الدوائر.

نغطي المعمول الفاخر عقب الانتهاء من الكمية بورق من البلاستيك ثم نضغط على المعمول.

نقوم بتسوية المعمول في الفرن حتى ينضج. الوسوم

خطوات تحضير معمول التمر الفاخر أفضل من الجاهز، حيث يشتهر معمول التمر في منطقة الخليج العربي، يمكن تقديم المعمول بجانب المشروبات الساخنة، كما يمكن تناول المعمول في وجبة الإفطار، يمكن استبدال التمر بالشوكولاتة في المعمول، وصفة المعمول ناجحة من أول تجربة بالإضافة إلى أن الوصفة سريعة التحضير، واليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم أسهل طريقة لعمل معمول التمر في البيت وبمذاق مميز ولذيذ مثل الجاهز، وبمكونات بسيطة لا تذكر، فقط اتبع الخطوات التالية:

طريقة تحضير معمول التمر السعودي الفاخر ثمانية أكواب من الطحين.

ثلاثة ملاعق من السمن.

مائتان جرام من الزبدة.

مائة جرام من الزيت النباتي.

ثمانية ملاعق من الحليب البودر.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الخميرة.

تمر منزوع النواة. خطوات تحضير معمول التمر الفاخر نحضر وعاء على النار ونضع فيه كل من الزبدة والسمن والزيت النباتي حتى تذوب المكونات.

نضيف المكونات السائلة على الطحين والحليب البودر والخميرة والملح ونخلطهم.

نقوم بتغطية المقادير ونتركها ثم نشعل الفرن على مائتي درجة مئوية.

نأخذ ملعقة من المقادير ونقوم بحشوها بالتمر ثم نغلق المعمول في صورة دوائر ثم نضعها في الوعاء المخصص للتسوية.

بعد الانتهاء من تجهيز معمول التمر ندخل الوعاء في الفرن حتى يتم تسوية المعمول الفاخر ويأخذ اللون الذهبي من الأعلى والأسفل.



بعد ذلك نتركه ليبرد ثم يتم رصه فى وعاء محكم الغلق لحين الاستخدام. مكونات تحضير معمول طحين السميد التمر ستة أكواب من طحين السميد.

مائة جرام من الطحين.

ثلاثمائة جرام من السمن.

مائتان جرام من الزبدة.

ثلاثمائة جرام من الحليب السائل.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الحليب البودر.

كيلو من التمر منزوع النوى. خطوات تحضير معمول السميد بالتمر نخلط كل من السمن والزبدة جيداً.

نضيف الخميرة إلى الحليب البودر والحليب السائل.

نمزج المقادير مع الطحين ونترك العجين لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة.

نقوم بتقطيع المقادير إلى دوائر ثم نقوم بحشوها بالتمر ونبدأ بغلق الدوائر.

نغطي المعمول الفاخر عقب الانتهاء من الكمية بورق من البلاستيك ثم نضغط على المعمول.

نقوم بتسوية المعمول في الفرن حتى ينضج.

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