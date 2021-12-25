أفضل وألذ طريقة عمل الشكشوكة في البيت بخطوات سهلة وبسيطة والطعم جنان

دائمًا مانحب كل ربة منزل التنوع في تقديم مائدة الإفطار بالشكل الذي يحبه كل أفراد الأسرة، ومن أهم الأكلات الشعبية والمصرية التي يحبها الكثير من الناس، والمفيدة جدًا إذا تم تناوله للأطفال، هي الشكشوكة اللذيذة، والذي تحتوي على العديد من المكونات الذيذة والتغذية أيضًا، و لكل ام ترغب في كسر الروتين اليومي لوجبة الإفطار يمكنك البحث عن طريقة عمل الشكشوكة وتجهيزها في المنزل بكل سهول.

طريقة عمل الشكشوكة المصرية في المنزل

الشكشوكة من أهم الأكلات الخفيفة والتي يتم تجهيزها في دقائق معدودة كوجبة إفطار غنية بالعناصر اللازمة لصحة الجسم، كما أنها من الاكلات الاقتصادية قليلة التكلفة، وطريقة تحضيرها هي كالاتي:

بصلتين متوسطة الحجم.

عدد اربع او خمس بيضات حسب الكمية اللازمة.

حبتين من الطماطم المقطعة قطع صغيرة.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة فلفل اسود.

رشة من الكزبرة.

ملعقة من السمن أو الزيت النباتي.

حبة واحدة من الفلفل الرومي أو الخصر الحار حسب الرغبة.

قومي بتقطيع البصل الى قطع صغيرة الحجم.

كما تقطع أيضًا الطماطم أيضًا إلى قطع صغيرة الحجم.

أحضري مقلاة متوسطة الحجم، واضيفي بداخلها السمن او الزيت حسب الرغبة.

اتركي السمن حتى تسخن جيدًا.

أضيفي البصل إليها، مع التقليب المستمر حتى الحصول على اللون الذهبي ويذبل البصل، أضيفي إليه الثوم وقلبي أيضًا، واضيفي الطماطم والفلفل الرومي، وقومي بهرس الطماطم مع باقي المكونات جيدًا.

أضيفي إلى المكونات الملح والفلفل الأسود، والكمون والكزبرة.

قلبي كل المكونات جيدًا على النار واتركيها حتى تنضج مع بعض، ثم أضيفي البيض، واحدة تلو الأخرى.

يمكنك تقليل البيض جيدًا مع الخليط، أو ترك البيض عيون كما هو وهذا يتوقف أيضًا على الرغبة، والطريقة المحبوبة لها.

واتركي الشكشوكة على النار حتى تنضج مع كل المكونات وقلب البيض على الجانب الآخر إذا كانت عيون.

بعد الانتهاء يمكنك تقديم الشكشوكة في أطباق التقديم .

يتم تناول الشكشوكة وهي ساخنة مع العديد من الأطعمة الأخرى والباذنجان، والطعمية وسلطة البطاطس، مع العيش البلدي، والف هنا وشفا.

مكونات عمل الشكشوكةطريقة التحضير