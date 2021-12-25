طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل للتفتيح الفوري للبشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

كريم الفازلين والقرنفل، البشرة دائما في حاجة العناية المستمرة وتطبيق الوصفات الطبيعية بشكل مستمر يعطي الوجه الاشراقة المستمرة والتوهج الدائم مع النضارة المفعمة بالحيوية والشباب ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على اهم المعلومات عن وصفة من القرنفل مع مكون الفازلين والتي تعتبر من التركيبات الطبيعية الممتازة والتي تعمل على إزالة تصبغات الوجه وحمايته من التجاعيد مع التقليل من تعرضه الكثير من المشكلات والتي على رأسها مشكلة جفاف البشرة ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على اهم المعلومات عن تلك الخلطة الطبيعية ومكوناتها الأساسية وكيفية إعدادها وتطبيقها بكل سهولة في المنزل مع التوضيح الكامل لأهم فوائدها.

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل للتفتيح الفوري للبشرة

من أقوى الخلطات الطبيعية والتي من الممكن الاعتماد التام عليها للتخلص النهائي من شحوب الوجه والقضاء بشكل نهائي على الكثير من المشكلات التي قد تصيب البشرة مثل الجفاف والتشقق والتعرض للإصابة بالقشور التي قد تتواجد على البشرة نتيجة شدة جفافها، وتعتبر تلك التركيبة آمنة في الاستخدام على مختلف أنواع الجلد كما تعد من أهم الوصفات الطبيعية والتي تعد متاحة في كل بيت ومن السهل تنفيذها وتركيبها منزليا باستعمال المكونين الأساسيين وهما الفازلين والقرنفل، وبالتالي تنتج التركيبة الممتازة والتي تعمل بكفاءة على تبييض الجلد تبييضا تاما والحصول على البشرة الناعمة الخالية من الخطوط والتجاعيد.

مكونات إعداد كريم الفازلين والقرنفل

من بين أهم المكونات والتي من الممكن أن تدخل في تلك التركيبة ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقة زيت اللوز.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت لافندر.

ملعقة نشا.

ملعقة كريم طبيعي مرطب.

من الممكن أن يتم التحضير لخليط من خلال المزج بين مختلف المكونات مع التقليب المستمر.

للحصول على الخليط الناعم الذي يسهل تطبيقه على البشرة ومن الممكن أن يتم تنظيف البشرة بمساعدة هذا الكريم.

وكذلك يعد مفيد جدا لحماية البشرة تماما من التعرض للجفاف والتطبيق من يكون مرتين في الأسبوع.

ومن التطبيق ربع ساعة وتعتبر الطريقة سهلة ومتاحة للجميع لتبييض فوري للبشرة.

طريقة التحضير