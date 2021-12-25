اصبغي شعرك طبيعياً باللون البني الداكن منزلياً بدون أي مواد كيميائية

صبغ الشعر باللون البني الداكن طبيعياً، من أكثر ألوان الشعر التي ترغب معظم الفتيات بالحصول عليه لإطلاله أنثوية ناعمة وبسيطة وساحرة هو اللون البني الداكن، وهناك العديد من أنواع صبغات الشعر التي تحتوي على مواد وتركيبات كيميائية ضارة تؤثر على صحة الشعر على المدى البعيد، وعلى الجانب الآخر توفر لنا الطبيعة مجموعة من المواد والمكونات الطبيعية التي تساهم في تغيير وصبغ الشعر باللون البني الداكن دون تعرض الشعر لأي ضرر، بل بالعكس تساهم في تعزيز صحته وجماله بشكل طبيعي، ومن هنا سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون البني الداكن طبيعياً تابعونا حضراتكم من خلال هذا المقال.

صبغ الشعر باللون البني الداكن طبيعياً

إليكم أكثر من طريقة يمكن استخدامها لصبغ الشعر باللون البني الداكن بمكونات ومغذيات طبيعية ولكنها تحتاج إلى بعض الوقت للحصول على اللون المطلوب، والاستمرار عليها وستلاحظين النتيجة، حيث أنها مفيدة للشعر ليست كصبغة فقط ولكن تعزز من نمو وترطيبه وتمنع الهيشان والتقصف، وتساعد بشكل كبير من عدم التساقط ومن أبرز تلك الطرق هي.

قشور الجوز

قشور الجوز أو عين الجمل من أحد الطرق الطبيعية التي تساهم في تغيير وتلوين الشعر ومنحه درجة اللون البني الداكنة، حيث يتم غلي قشور الجوز في مقدار مناسب من الماء، ومن ثم يتم تصفية الماء بعد غليانها من باقي القشور، ثم يتم وضعها على الشعر بالكامل وتركها لمدة ساعتين قبل أن يشطف الشعر بالماء الفاتر، ولابد من تكرار هذه الصبغة كل يومين للحصول على درجة اللون البني الداكنة المرغوب فيها.

الشاي والقهوة

الشاي والقهوة من أشهر الصبغات الطبيعية التي تساهم في تغيير لون الشعر من الأسود إلى اللون البني الداكن، وذلك من خلال غلي ثلاثة ملاعق كبيرة من البن مع ملعقتين كبيرتين من الشاي الأسود في وعاء صغير الحجم مملوء بكوب ونصف من الماء، ثم يضاف إليهم ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون، ثم يتم رفع المكونات عن النار ويتم توزيع الصبغة على الشعر بالكامل، ثم يترك على الشعر لمدة ساعتين قبل أن تشطف خصلات الشعر بالماء الفاتر.