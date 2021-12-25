طريقة عمل الكوكيز اللذيذة في المنزل بأسهل الطرق

يعد الكوكيز من أشهر وأطيب وألذ أنواع المخبوزات السريعة فهو منتشر بين دول العالم أجمع فلكل دولة طريقة تحضير خاصة بها وطرق خاصة للصناعة مع اختلاف المصانع الماركات فهو محبب للجميع كبار وصغار فيمكن تناوله عن طريق شرب الشاي معه في الصباح كما أن الأطفال يأخذونه عند الذهاب للمدرسة كوجبة غذائية لهم حيث أنه غني بالكالسيوم الذي له تأثير قوي على العظام والأسنان. مقادير عمل الكوكيز في المنزل 450 جرام دقيق

250 جرام زبدة

200 جرام سكر بودر

2 بيضة كبيرة

نصف معلقة فانيليا

نصف معلقة بيكنج بودر

150 جرام هوت شوكلت طريقة تحضير الكوكيز في المنزل بأبسط الطرق والخطوات في البداية نأتي بالخلاط الكهربائي أو الهاند بلندر ونضيف إليه الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط عبارة عن كريمة.

نقوم بإنزال البيض والفانيليا ونضربهم مع بعض حتى يتجانس الخليط وعندما يبدأ البيض في الاختفاء نقوم بإنزال الدقيق مع البيكينج بودر وفي النهاية نضيف الهوت شوكلت ونبدأ في تشكيل الحجم الذي ترغب فيه.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة تصل بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة حتى ينضج ويصبح جاهز على التقديم ويقدم مع الشاي أو إضافة اللبن على الشاي. طريقة أخرى طريقة أخرى مكونات عمل الكوكيز في المنزل ٥ ونصف كوب دقيق متعدد الاستخدام

٥ معلقة كبيرة كاكاو خام

رشة ملح

معلقة كبيرة بيكنج بودر

٢ كوب سكر

٤ معلقة كبيرة عسل اسود

كوب ونصف زبده بدرجة حرارة الغرفة

٤ بيضة

معلقة صغيرة فانيليا

شوكليت شيبس للوجه طريقة عمل الكوكيز في المنزل نقوم بخلط الزبدة مع السكر مع كمية من العسل الأسود حتى نحصل على خليط كريمي و ويبدأ اللون في التفتيح نقوم بإنزال عليهم بالبيض والفانيليا ونخلط جيداً ثم نقوم لإنزال باقي المواد الجافة بالتدريج ونبدأ في لم العجين بدون عجن كتير لحد ما حتى نستطيع أن نقوم بتشكيلة على شكل كور دون تشقق.

بعد ذلك نرص الكور في الصواني و ونضع عليها الشوكلت شيبس ع الوجه.

نقوم بإدخال الصينية إلى فرن ساخن حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة مع النظر إليها من حين لآخر.

عندما تفصل الكرات عن الصينية تصبح ناضجة في ذلك الوقت وإذا وجدناها طرية ننتظر لدقائق حتى نخرجها للهواء لتنشف.

ونقوم بتركها حتى تهدأ في الصاج ثم نبدأ في تزينها. الوسوم

يعد الكوكيز من أشهر وأطيب وألذ أنواع المخبوزات السريعة فهو منتشر بين دول العالم أجمع فلكل دولة طريقة تحضير خاصة بها وطرق خاصة للصناعة مع اختلاف المصانع الماركات فهو محبب للجميع كبار وصغار فيمكن تناوله عن طريق شرب الشاي معه في الصباح كما أن الأطفال يأخذونه عند الذهاب للمدرسة كوجبة غذائية لهم حيث أنه غني بالكالسيوم الذي له تأثير قوي على العظام والأسنان. مقادير عمل الكوكيز في المنزل 450 جرام دقيق

250 جرام زبدة

200 جرام سكر بودر

2 بيضة كبيرة

نصف معلقة فانيليا

نصف معلقة بيكنج بودر

150 جرام هوت شوكلت طريقة تحضير الكوكيز في المنزل بأبسط الطرق والخطوات في البداية نأتي بالخلاط الكهربائي أو الهاند بلندر ونضيف إليه الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط عبارة عن كريمة.

نقوم بإنزال البيض والفانيليا ونضربهم مع بعض حتى يتجانس الخليط وعندما يبدأ البيض في الاختفاء نقوم بإنزال الدقيق مع البيكينج بودر وفي النهاية نضيف الهوت شوكلت ونبدأ في تشكيل الحجم الذي ترغب فيه.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة تصل بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة حتى ينضج ويصبح جاهز على التقديم ويقدم مع الشاي أو إضافة اللبن على الشاي. طريقة أخرى طريقة أخرى مكونات عمل الكوكيز في المنزل ٥ ونصف كوب دقيق متعدد الاستخدام

٥ معلقة كبيرة كاكاو خام

رشة ملح

معلقة كبيرة بيكنج بودر

٢ كوب سكر

٤ معلقة كبيرة عسل اسود

كوب ونصف زبده بدرجة حرارة الغرفة

٤ بيضة

معلقة صغيرة فانيليا

شوكليت شيبس للوجه طريقة عمل الكوكيز في المنزل نقوم بخلط الزبدة مع السكر مع كمية من العسل الأسود حتى نحصل على خليط كريمي و ويبدأ اللون في التفتيح نقوم بإنزال عليهم بالبيض والفانيليا ونخلط جيداً ثم نقوم لإنزال باقي المواد الجافة بالتدريج ونبدأ في لم العجين بدون عجن كتير لحد ما حتى نستطيع أن نقوم بتشكيلة على شكل كور دون تشقق.

بعد ذلك نرص الكور في الصواني و ونضع عليها الشوكلت شيبس ع الوجه.

نقوم بإدخال الصينية إلى فرن ساخن حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة مع النظر إليها من حين لآخر.

عندما تفصل الكرات عن الصينية تصبح ناضجة في ذلك الوقت وإذا وجدناها طرية ننتظر لدقائق حتى نخرجها للهواء لتنشف.

ونقوم بتركها حتى تهدأ في الصاج ثم نبدأ في تزينها.

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