خلطة هندية لصبغ الشيب تقوي وتعالج وتخفي الشعر الأبيض تدريجياً بعد تطبيقها لمدة ثلاث اشهر

خلطة هندية للتخلص من الشيب نهائيا، هناك الكثير من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل تدريجياً على إخفاء الشيب بدون صبغات وهذا ما سنتناوله اليوم في مقالنا هذا مع عدد من الوصفات التي تعمل بصورة سريعة في تغطية الشعر الأبيض وتقلل من ظهوره.

خلطات سورية لتغطية الشيب المبكر

من الوصفات التي تقوم على إخفاء الشعر الأبيض هى وصفة قشور البطاطس التي تقوم بدورها في الحد من ظهور الشيب، فعن طريق غسل كمية مناسبة من قشور البطاطس ثم سلقها جيدا وتترك حتي تبرد من ثم توزيعها على كام الشعر ويفضل وضع عليها اي زيت يعطيها رائحة عطرية، ينبغي أن تكرر الخلطة مرة واحدة من كل أسبوع لنتيجة مذهلة.

وصفة دبس السكر لعلاج شيب الشعر

من الوصفات التي تستخدم في علاج الشيب المبكر هي وصفة دبس السكر حيث يعمل على الحد من ظهور الشعر الأبيض الذي يعد من أكبر المشاكل التي تواجهها السيدات والرجال في عمر الثلاثينات كونه غني بمادة النحاس وهو المعدن الرئيسي في انتاج صباغة الشعر طبيعيا، ويقوم بدوره في تزويد الجسم إلى ما يصل من 14٪ من الكمية التي يكون الجسم بحاجة لها، فتناول فقط ملعقة صغيرة من دبس السكر تبقييك في أمان من ظهور الشيب اطول فترة ممكنة.

خلطة عصير الجزر وزيت السمسم لتغطية الشعر الابيض

من الوصفات التي حققت نتيجة سريعة في اخفاء الشيب من الشعر هي وصفة زيت السمسم مع عصير الجزر وهي من أكثر الوصفات الشهيرة في الهند تحديدا، فمن خلال وضع كوب صغير من زيت السمسم مع كوب صغير من عصير الجزر مع كوب صغير من مسحوق بذور الحلبة تخلط جميع المكونات معا وتترك في مكان مشمس لمدة 20 يوما، وبعد مرور المدة قم بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل، ينبغي المواظبة على تلك الوصفة لمدة ثلاث اشهر على الأقل دون انقطاع للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

صبغ الشعر الابيض

تعد الوصفات السابقة هي علاج للشيب تقلل من ظهوره، بينما تلك الوصفة هي صبغة للشعر الأبيض وتعتبر حل مؤقت لتغطية للون الأبيض بصباغة باللون البرتقالي المحمر، مع توزيع كوب من عصير البرتقال على الشعر وتركه لمدة ساعتين قبل أن يشطف بالماء البارد.

مع قشور اليطاطس لصبغ الشيب

تعد وصفة قشور البطاطس من الوصفات الهامة في تغطية الشيب، كونها تخفي وتعالج الشعر الابيض في حال المواظبة عليها، فمن خلال تقشير ثلاث حبات ثم اخء القشور، ووضعها في وعاء به لتر من الماء ثم يوضع على النار لمدة 15 دقيقة حتي يغلي جيدا قم يرفع من على النار وبعد مرور ساعة يصفي وخذي ماء القشور ويوزع على الشعر مع التدليك، وبعد مرور ساعتين يشطف الشعر بالماء.