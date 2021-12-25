سر من أسرار التجار..... طريقة تخزين وحفظ البطاطس من السنه للسنه بدون ما يتغير لونها ولا طعمها

طريقة تخزين وحفظ البطاطس من السنه للسنه، تعتبر البطاطس من أكثر أنواع الطعام استخدام في جميع أنحاء العالم وخاصة داخل الوطن العربي فلا يختلف الجميع على عشق البطاطس باختلاف طرق أنواعها وتحديدًا البطاطس المقلية كما أنها بكثير من المصادر الغذائية التي يحتاجها الجسم وتحتاج السيدات لتخزينها في أوقات انخفاض أسعارها بعد أن شهدت ارتفاعًا ملحوظ بها و سنوافيكم بطرق تخزين البطاطس في المنزل. طريقة تخزين وحفظ البطاطس من السنه للسنه نقوم أولًا بشراء نوع جيد من البطاطس حتى يمكن تخزينه لأقصى فترة ممكنة دون أن يتلف.

نقوم بفرد كمية البطاطس المراد تخزينها وتنظف تمامًا من جميع الأتربة أو الطين الموجود بها نتيجة زرعها.

البحث عن مكان ملائم للتخزين للحفاظ عليها.

من أهم مواصفات مكان التخزين أن يكون معتم وتصل له الرطوبة.

أن يكون مكان التخزين لا تصل إليه الحرارة العالية ويكون بارد.

نضع وعاء البطاطس في المكان المناسب ويُغطى بقطعة من القماش ونحرص أن تكون ذات لون غامق لمنع امتصاص الضوء.

متابعة البطاطس بين الحين والآخر حتى نتخلص من أي بطاطس تالفة وحتى لا تتلف باقي كمية البطاطس الموجودة لدينا.

يجب أن تحفظ البطاطس بمفردها ليس مع البصل كما يقوم البعض أو أي نوع آخر حتى لا يتلفها.

الحرص على عدم وصول الضوء إلى البطاطس حتى تمنع إنتاج مادة السولانين الضارة والتي تحول لون البطاطس إلى اللون الأخضر وتصبح سامة غير قابلة للطعام. طريقة تخزين وحفظ البطاطس من السنه للسنه الطريقة الثانية لتخزين البطاطس في المنزل نختار دائمًا البطاطس الجيدة والنوع المناسب.

نقوم بتنظيفها من الخارج ونقشرها.

بعد تقشير الكمية المراد تخزينها نقوم بتقطيعها إلى قطع مكعبة الشكل.

نحضر وعاء ونضع به كمية من الماء ونضعها على النار.

نضيف ملعقتين من الملح ثم نضع مكعبات البطاطس حتى تسلق نصف سلقة.

نقوم برفع البطاطس من النار ونخرجها من الماء الساخن ونضعها في وعاء به قطرات من الزيت ونتركها حتى تبرد.

نحضر أكياس تخزين الثلاجة ونضع بها البطاطس ونضعها في الفريزر لحين الاستخدام.

هكذا نكون قد تعرفنا على كيفية تخزين البطاطس في حالتها لتدوم فترة طويلة وكذلك تخزينها لتكون جاهزة للقلي. الطريقة الثانية لتخزين البطاطس في المنزل الوسوم

طريقة تخزين وحفظ البطاطس من السنه للسنه، تعتبر البطاطس من أكثر أنواع الطعام استخدام في جميع أنحاء العالم وخاصة داخل الوطن العربي فلا يختلف الجميع على عشق البطاطس باختلاف طرق أنواعها وتحديدًا البطاطس المقلية كما أنها بكثير من المصادر الغذائية التي يحتاجها الجسم وتحتاج السيدات لتخزينها في أوقات انخفاض أسعارها بعد أن شهدت ارتفاعًا ملحوظ بها و سنوافيكم بطرق تخزين البطاطس في المنزل. طريقة تخزين وحفظ البطاطس من السنه للسنه نقوم أولًا بشراء نوع جيد من البطاطس حتى يمكن تخزينه لأقصى فترة ممكنة دون أن يتلف.

نقوم بفرد كمية البطاطس المراد تخزينها وتنظف تمامًا من جميع الأتربة أو الطين الموجود بها نتيجة زرعها.

البحث عن مكان ملائم للتخزين للحفاظ عليها.

من أهم مواصفات مكان التخزين أن يكون معتم وتصل له الرطوبة.

أن يكون مكان التخزين لا تصل إليه الحرارة العالية ويكون بارد.

نضع وعاء البطاطس في المكان المناسب ويُغطى بقطعة من القماش ونحرص أن تكون ذات لون غامق لمنع امتصاص الضوء.

متابعة البطاطس بين الحين والآخر حتى نتخلص من أي بطاطس تالفة وحتى لا تتلف باقي كمية البطاطس الموجودة لدينا.

يجب أن تحفظ البطاطس بمفردها ليس مع البصل كما يقوم البعض أو أي نوع آخر حتى لا يتلفها.

الحرص على عدم وصول الضوء إلى البطاطس حتى تمنع إنتاج مادة السولانين الضارة والتي تحول لون البطاطس إلى اللون الأخضر وتصبح سامة غير قابلة للطعام. طريقة تخزين وحفظ البطاطس من السنه للسنه الطريقة الثانية لتخزين البطاطس في المنزل نختار دائمًا البطاطس الجيدة والنوع المناسب.

نقوم بتنظيفها من الخارج ونقشرها.

بعد تقشير الكمية المراد تخزينها نقوم بتقطيعها إلى قطع مكعبة الشكل.

نحضر وعاء ونضع به كمية من الماء ونضعها على النار.

نضيف ملعقتين من الملح ثم نضع مكعبات البطاطس حتى تسلق نصف سلقة.

نقوم برفع البطاطس من النار ونخرجها من الماء الساخن ونضعها في وعاء به قطرات من الزيت ونتركها حتى تبرد.

نحضر أكياس تخزين الثلاجة ونضع بها البطاطس ونضعها في الفريزر لحين الاستخدام.

هكذا نكون قد تعرفنا على كيفية تخزين البطاطس في حالتها لتدوم فترة طويلة وكذلك تخزينها لتكون جاهزة للقلي. الطريقة الثانية لتخزين البطاطس في المنزل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر من أسرار التجار….. طريقة تخزين وحفظ البطاطس من السنه للسنه بدون ما يتغير لونها ولا طعمها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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