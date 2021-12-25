ألذ طريقة فراخ مقرمش وكرسبي ممكن تعمليها بتتبيلة وخلطة كنتاكي خلال دقائق

دجاج الكنتاكي هو عبارة عن دجاج مقلي ويتم وضعه في تتبيلة وهي التي تعطيه الطعم اللذيذ والرائحة الجذابة ونقوم بوضعه أيضا في خليط آخر يتكون من الدقيق والبقسماط ومكونات آخري وهي التي تجعله مقرمش كما يحبه جميع الأطفال، فكل الناس تعشق الدجاج الكنتاكي فيقومون دائما بتناوله في المطاعم أو يطلبونه كوجبات سريعة وهو من الأكلات التي تكون مشهورة ومعروفة في كل دول العالم حيث أن من الدول التي قامت بعمل هذا الدجاج في البداية هي أمريكا.

فهذا الطبق من ضمن الأطباق السريعة والسهلة في تحضيرها وعادة يتم تقديمه بجانب طبق من البطاطس المقلية والثومية وأنواع آخري من السلطات والخبز فهي تعتبر من الوجبات المفضلة والمحببة لدي صغار السن فيمكن لأي إمرأة أن تقوم بعمل الدجاج الكنتاكي في المنزل مثل طريقة المطاعم وأحلي بكثير وبأقل التكاليف وبدون مجهود.

كيلو من الدجاج.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

نصف كوب كبير من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكينج بودر.

كوبان صغيران الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

بيضتان.

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من البقسماط الناعم.

كمية من الزيت للقلي.

يتم تقطيع الدجاج والقطع تكون علي حسب الرغبة ونقوم بغسلها جيدا بالماء ثم قومي بتجهيز طبق عميق ونضع به كمية من الحليب السائل ونضيف إليه الدجاج الذي تم تقطيعه ويتم تقليبهم ونتركهم في الثلاجه لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.

ونحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق الأبيض ومسحوق النشا والبيكينج بودر والملح والفلفل الأسود والبابريكا والبصل البودر والثوم البودر والزنجبيل ونقوم بتقليب كل المكونات مع بعضها.

وقومي بتجهيز طبق آخر ونضع به بيضتان وكمية من الحليب السائل ورشة من الفلفل الأسود ويتم خفق البيض بطريقة جيدة مع الحليب ثم نحضر إناء ونضع به كمية من البقسماط الناعم.

وبعد ذلك نضع طاسة عميقة علي النار وبها كمية من الزيت النباتي للقلي ونتركه حتي يتم تسخينه ونقوم بإخراج الدجاج من الثلاجه ونضعه في خليط الدقيق والنشا، ثم نضعه في خليط البيض والخليط وأخيرا يتم وضع الدجاج في البقسماط.

ثم نضع قطع الدجاج في الزيت الساخن ونتركه مع التقليب المستمر ولابد من أن تكون النار هادئة وعندما يكون لونه ذهبي يتم إخراجه من الزيت ويوضع في طبق مناسب ونقدمه مباشرة.

مكونات دجاج الكنتاكيطريقة عمل الدجاج الكنتاكي