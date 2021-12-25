معجزة ماسك البانثينول والنشا: لتبييض وتفتيح البشرة لن تصدقي نتائجه2022

نقدم لكم الآن معجزة ماسك البانثينول والنشا , لتبييض من اهم الماسكات التي تساعد في تفتيح وتبيض البشرة والجسم كله بشكل فوري من اول مره في الاستعمال, ويعد من افضل الكريمات التي يمكن عملها في المنزل للحصول علي بشرة فاتحة ومشرقة بشكل جميل, وهو حلم كل فتاه أن يكون لديها بشرة ناعمة وناصعة البياض ودون أي مشاكل مثل النمش والكلف وغيرها من المشاكل التي تعاني منها البشرة, ويمكن استخدام النشا في فرد الشعر او إزالة النمش والكلف ويمكن ايضا استخدامه في إزالة التجاعيد من الوجه والحصول علي بشرة مثل بشرة الأطفال واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل معجزة ماسك البانثينول والنشا لتبييض وتفتيح البشرة بشكل رهيب وطبيعي100%باقل تكلفة2022.

مكونات عمل معجزة ماسك البانثينول والنشا لتبييض وتفتيح البشرة بشكل طبيعي2022

سوف نتعرف معنا عن مكونات التي سوف مستخدمها لعمل ماسك البانثينول والنشا بطريقة سهلة ومكونات بسيطة وهي كالاتي:-

معلقتين ونصف من كريم البانثينول.

ثلاث معالق من النشا.

ربع كوب من ماء الورد .

معلقة من عصير الليمون .

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير الماسك بشكل سريع جدا دون تعب والحصول علي نتائج غير عادية وخرافية في التفتيح الفوري وهي كما يلي:-

نحضر إناء ثم نضع فيه النشا وكريم البانثينول ونقلب المكونات حتي تتجانس بشكل جيدا. ثم نضيف ماء الورد ونقلب المكونات جيدا حتي نحصل علي خليط متجانس وجاهز للاستخدام. ثم نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب نوع البشرة ونقلب المكونات كلها بشكل متجانس وخليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة للاستخدام هذا الخليط بكل سهولة لضمان نجاح الخليط وهي كما يلي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا وننشفها ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة وندلك بشكل دائري لمدة 5 دقائق بكميات متساوية علي البشرة.

ثم نترك الخليط لمدة تتراوح من 15دقيقة إلي 30 دقيقة حتي تمتص البشرة الخليط ونقوم بغسل البشرة بماء الفلتر .

نكرر العملية مرتين في الأسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق الواضح جدا من اول مرة في الاستخدام.

فوائد معجزة ماسك البانثينول والنشا علي البشرة

سوف نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاص بماسك البانثينول والنشا للبشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية في اقل وقت ممكن وهي كالاتي:-