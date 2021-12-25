جبتكلم خبر مختلف...الملوي أو خبز البراتا الهندي مورق جدا بطريقة بسيطة وسهلة طعمة حلو جدا

الملوي أو خبز البراتا الهندي، يعد البراتا الهندي إحدى أنواع الخبز المميز وأفضلها في المذاق وإقبال الناس عليها من الهنود وغيرهم، يتم إعداده على شكل فطائر يتم عجنها ثم قلبها على سطح صينية أو مقلاة ومؤخرا بدأ البعض بإضافة لحم الضأن وبعض البصل والفلفل إلى هذه المعجنات وكذلك يمكن تقديمه جانب الوجبات الأساسية من الأسماك أو الدجاج بالكاري الهندي، ولكن هناك البعض من الأفراد يحب تناول خبز البراتا الهندي مع الحلويات أو السكريات مثل العسل والمربى والنوتيلا والقشطة ويتساءل الكثير من عشاقه وممن يحبون تجربته أيضا عن طريقة إعداد خبز البراتا الهندي في المنزل لذا سوف نقوم بشرح طريقة إعداده بخطوات سهلة وبسيطة. الملوي أو خبز البراتا الهندي مكونات خبز البراتا الهندي كوب من الدقيق الأسمر.

كوبان من الدقيق الأبيض.

سمن نباتي.

4 ملاعق زيت ذرة.

ربع ملعقة ملح.

نثف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب ماء دافئ للعجن.

ملعقتان زيت للقلي.

¼ كوب دقيق أبيض لفرد الخبز. طريقة تحضير خبز البراتا الهندي نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية الدقيق الأسمر والدقيق الأبيض ونضيف إليه الملح والبيكنج بودر وكمية زيت الذرة ونخلط الجميع معا حتى ينجانس الزيت مع الدقيق ويصبح الدقيق مثل حبات الرمل الناعمة.

نبدأ بإضافة الماء الدافئ تدريجياً إلى خليط الدقيق حتي نشكله إلى عجينة متماسكة و طرية نسبيا.

نغطي العجينة بكيس من النايلون ونتركها لمدة ساعة ونصف حتي تختمر.

يتم تقسيم العجينة إلى ستة كرات بحجم متوسط وندهن كل واحدة بكمية مناسبة من السمن ونتركها ربع ساعة حتي نبدأ بتشكيل كل واحدة إلى خبز.

نغمس كل كرة في كمية الدقيق الأبيض ثم نفردها ونرققها باستخدام النشابة.

ندهن كل قطعة مفرودة بقليل من الزيت ونبدأ بصنع خط طويل في منتصف العجينة.

نبدأ بلف كل قطعة بشكل مخروطي جذاب ثم نضغط عليها من السطح للتأكد من تشكيل العجين من الداخى إلى طبقات.

نغمس كل مخروط ف الدقيق الأبيض مرة أخرى وفردها بالنشابة.

نحضر مقلاة أو صينية من التيفال ونضعها على النار حتي تسخن ويتم وضع قطعة الخبز بها دون زيت ونقلبها على الجانب الآخر عند تغيير لونها إلى اللون الذهبي ونحرص على دهن كل واحدة بالزيت عند تقليبها علي النار.

نخرجها من المقلاة بعد تمام النضج وتوضع في طبق التقديم المناسب وصحة وهنا. طريقة تحضير الوسوم

الملوي أو خبز البراتا الهندي، يعد البراتا الهندي إحدى أنواع الخبز المميز وأفضلها في المذاق وإقبال الناس عليها من الهنود وغيرهم، يتم إعداده على شكل فطائر يتم عجنها ثم قلبها على سطح صينية أو مقلاة ومؤخرا بدأ البعض بإضافة لحم الضأن وبعض البصل والفلفل إلى هذه المعجنات وكذلك يمكن تقديمه جانب الوجبات الأساسية من الأسماك أو الدجاج بالكاري الهندي، ولكن هناك البعض من الأفراد يحب تناول خبز البراتا الهندي مع الحلويات أو السكريات مثل العسل والمربى والنوتيلا والقشطة ويتساءل الكثير من عشاقه وممن يحبون تجربته أيضا عن طريقة إعداد خبز البراتا الهندي في المنزل لذا سوف نقوم بشرح طريقة إعداده بخطوات سهلة وبسيطة. الملوي أو خبز البراتا الهندي مكونات خبز البراتا الهندي كوب من الدقيق الأسمر.

كوبان من الدقيق الأبيض.

سمن نباتي.

4 ملاعق زيت ذرة.

ربع ملعقة ملح.

نثف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب ماء دافئ للعجن.

ملعقتان زيت للقلي.

¼ كوب دقيق أبيض لفرد الخبز. طريقة تحضير خبز البراتا الهندي نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية الدقيق الأسمر والدقيق الأبيض ونضيف إليه الملح والبيكنج بودر وكمية زيت الذرة ونخلط الجميع معا حتى ينجانس الزيت مع الدقيق ويصبح الدقيق مثل حبات الرمل الناعمة.

نبدأ بإضافة الماء الدافئ تدريجياً إلى خليط الدقيق حتي نشكله إلى عجينة متماسكة و طرية نسبيا.

نغطي العجينة بكيس من النايلون ونتركها لمدة ساعة ونصف حتي تختمر.

يتم تقسيم العجينة إلى ستة كرات بحجم متوسط وندهن كل واحدة بكمية مناسبة من السمن ونتركها ربع ساعة حتي نبدأ بتشكيل كل واحدة إلى خبز.

نغمس كل كرة في كمية الدقيق الأبيض ثم نفردها ونرققها باستخدام النشابة.

ندهن كل قطعة مفرودة بقليل من الزيت ونبدأ بصنع خط طويل في منتصف العجينة.

نبدأ بلف كل قطعة بشكل مخروطي جذاب ثم نضغط عليها من السطح للتأكد من تشكيل العجين من الداخى إلى طبقات.

نغمس كل مخروط ف الدقيق الأبيض مرة أخرى وفردها بالنشابة.

نحضر مقلاة أو صينية من التيفال ونضعها على النار حتي تسخن ويتم وضع قطعة الخبز بها دون زيت ونقلبها على الجانب الآخر عند تغيير لونها إلى اللون الذهبي ونحرص على دهن كل واحدة بالزيت عند تقليبها علي النار.

نخرجها من المقلاة بعد تمام النضج وتوضع في طبق التقديم المناسب وصحة وهنا. طريقة تحضير

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