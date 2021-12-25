الطريقة الصحيحة لعمل كريم البانثينول مع النشا لتفتيح وترطيب البشرة

كريم البانثينول مع النشا لتفتيح وترطيب البشرة، إذا كنتِ تبحثين عن وصفة مميزة تخلصك من تصبغات الوجه وتعطيكِ تفتيح فعال إليكِ وصفة البانثينول مع النشا، فكلاهما يحملان عناصر فعالة في تبييض الوجه وجعله أكثر إشراقًا، حيث يصنف البانثينول بأنه من أقوى كريمات الترطيب، وعند إضافته للنشا فإنه يعطي خصائص التفتيح مع الترطيب معا، وتعتبر الوصفة سهلة للغاية فقط بضعة خطوات وستصلين إلى نتيجة فعالة ومميزة، نتعرف عليها داخل موضوعنا.
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وصفة كربم بانثينول والنشا
يمكن التعرف على طريقة عمل وصفة كريم البانثينول والنشا ولكن أولا علينا التعرف على مكونات الوصفة، وهي:
- كما أنه لا بد من إضافة ملعقتان من كريم البانثينول.
- حوالي ثلاثة ملاعق من النسا.
- ملعقتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان من الحليب البودرة.
والآن سنتعرف على كيفية تحضير الوصفة بسهولة في المنزل، وتأتي هكذا:
- في البداية نحتاج أن نحضر وعاء لوضع كل من النشا مع الحليب البودرة ومن ثم نقوم بالتقليب المستمر.
- كما أنه لا بد أن نضيف إليهم بقية المكونات من كريم البانثينول مع زيت الزيتون للحصول على قوام مميز وكريمي.
- غسل الوجه جيداً من أية مكونات كيميائية لتنظيفه من الداخل.
- نضع الكريم عليه ولكن علينا الحذر من أية ملامسة للعين أو الفم.
- ترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة مع غسلها بعد ذلك بالماء الفاتر.
- يمكن استخدام التونر كنوع من إعطاء فاعلية أكثر بعد استخدامها.
- تكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع.
- ستلاحظين عدم تواجد أية ترهلات أو تجاعيد مع ترطيب البشرة جيداً.
- كما سيقوم بتفتيح البشرة لأكثر من 3 درجات وذلك عند استخدامه لأول مرة.
- الترطيب العميق بالداخل مع توحيد لون البشرة لتظهر بشكل مميز ولائق.
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كريم البانثينول مع النشا لتفتيح وترطيب البشرة، إذا كنتِ تبحثين عن وصفة مميزة تخلصك من تصبغات الوجه وتعطيكِ تفتيح فعال إليكِ وصفة البانثينول مع النشا، فكلاهما يحملان عناصر فعالة في تبييض الوجه وجعله أكثر إشراقًا، حيث يصنف البانثينول بأنه من أقوى كريمات الترطيب، وعند إضافته للنشا فإنه يعطي خصائص التفتيح مع الترطيب معا، وتعتبر الوصفة سهلة للغاية فقط بضعة خطوات وستصلين إلى نتيجة فعالة ومميزة، نتعرف عليها داخل موضوعنا.
تعرفي على أهم فوائد الفازلين التجميلية والصحية التي نعلمها وأيضا فوائد رهيبة لم نكن نعلمها
وصفة كربم بانثينول والنشا
يمكن التعرف على طريقة عمل وصفة كريم البانثينول والنشا ولكن أولا علينا التعرف على مكونات الوصفة، وهي:
- كما أنه لا بد من إضافة ملعقتان من كريم البانثينول.
- حوالي ثلاثة ملاعق من النسا.
- ملعقتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان من الحليب البودرة.
والآن سنتعرف على كيفية تحضير الوصفة بسهولة في المنزل، وتأتي هكذا:
- في البداية نحتاج أن نحضر وعاء لوضع كل من النشا مع الحليب البودرة ومن ثم نقوم بالتقليب المستمر.
- كما أنه لا بد أن نضيف إليهم بقية المكونات من كريم البانثينول مع زيت الزيتون للحصول على قوام مميز وكريمي.
- غسل الوجه جيداً من أية مكونات كيميائية لتنظيفه من الداخل.
- نضع الكريم عليه ولكن علينا الحذر من أية ملامسة للعين أو الفم.
- ترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة مع غسلها بعد ذلك بالماء الفاتر.
- يمكن استخدام التونر كنوع من إعطاء فاعلية أكثر بعد استخدامها.
- تكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع.
- ستلاحظين عدم تواجد أية ترهلات أو تجاعيد مع ترطيب البشرة جيداً.
- كما سيقوم بتفتيح البشرة لأكثر من 3 درجات وذلك عند استخدامه لأول مرة.
- الترطيب العميق بالداخل مع توحيد لون البشرة لتظهر بشكل مميز ولائق.
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