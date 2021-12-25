الطريقة الصحيحة لعمل كريم البانثينول مع النشا لتفتيح وترطيب البشرة

كريم البانثينول مع النشا لتفتيح وترطيب البشرة، إذا كنتِ تبحثين عن وصفة مميزة تخلصك من تصبغات الوجه وتعطيكِ تفتيح فعال إليكِ وصفة البانثينول مع النشا، فكلاهما يحملان عناصر فعالة في تبييض الوجه وجعله أكثر إشراقًا، حيث يصنف البانثينول بأنه من أقوى كريمات الترطيب، وعند إضافته للنشا فإنه يعطي خصائص التفتيح مع الترطيب معا، وتعتبر الوصفة سهلة للغاية فقط بضعة خطوات وستصلين إلى نتيجة فعالة ومميزة، نتعرف عليها داخل موضوعنا.

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يمكن التعرف على طريقة عمل وصفة كريم البانثينول والنشا ولكن أولا علينا التعرف على مكونات الوصفة، وهي:

كما أنه لا بد من إضافة ملعقتان من كريم البانثينول.

حوالي ثلاثة ملاعق من النسا.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقتان من الحليب البودرة.

والآن سنتعرف على كيفية تحضير الوصفة بسهولة في المنزل، وتأتي هكذا: