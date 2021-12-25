طريقة عمل الكفتة المشوية بحجم كبير مضاعف ومتماسكة لا تتفتت

الكفتة المشوية بحجم كبير مضاعف ومتماسكة، هناك العديد من المكونات المتواجدة بداخل منزلنا يمكنها إعطاء فاعلية كبيرة في عدة أشياء، فنحن نجد الكفتة المشوية كطبق رئيسي في كل مكان كما يحبها الجميع، ولكن لا نعرف كيف يتم عملها بهذا الشكل، وحتى تتعرفون على الطريقة علينا القول بأن هناك مكون يمكنه مضاعفة شكلها لذلك بجانب المكونات الموضوعة داخلها أيضًا، وداخل موضوعنا سنتعرف على كل ذلك بسهولة كبيرة لتقومون بعملها دون عائق ما.
الطريقة الصحيحة لعمل كريم البانثينول مع النشا لتفتيح وترطيب البشرة
وصفة الكفتة المشوية
طبيعة الكفتة المشوية أنه يتم إضافة الكثير من المكونات إليها لتظهر بالشكل النهائي الذي تكون عليه، ولكن هناك مكونات يمكنها مضاعفة شكلها، لنتعرف الآن على الوصفة كاملةً ولكن المكونات أولا:
- في البداية نضيف حوالي نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ثلاث حبات من البصل المفروم.
- نصف كوب من الكزبرة المفرومة.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ملعقتان كبيرتان من البقسماط الناعم.
- ربع كيلو من الدهن.
- ملعقة واحدة من السماق.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة من الكزبرة المطحونة.
- ثلاث حبات من الطماطم المفرومة.
يتم تحضير وصفة الكفتة المشوية ومضاعفة حجمها وذلك دون إضافة كل من زيت الصويا أو البرغل، وتأتي طريقة التحضير هكذا:
- نأتي بوعاء لوضع كل من اللحم المفروم مع البصل والطماطم وكذلك التوابل والكزبرة.
- نجعلها تمتزج من خلال وضعها بداخل الكبة الكهربائية.
- نقلب بقية المكونات معاً حتى تكون في شكل خليط متجانس.
- نقوم بعملها على شكل أصابع كفتة.
- نجهز الصينية لوضعها بها ومن ثم ندخلها إلى الفرن وذلك في درجة حرارة مناسبة.
- يتم تسويتها بشكل جيد ومن ثم تقديمها مع إمكانية تزيينها ببقدونس أو غيره.
- وبهذه الطريقة يتم تقديم الكفتة المشوية الشهية بأسهل الطرق، وبأشهى طعم يمكن.ان تتذوقه.
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الكفتة المشوية بحجم كبير مضاعف ومتماسكة، هناك العديد من المكونات المتواجدة بداخل منزلنا يمكنها إعطاء فاعلية كبيرة في عدة أشياء، فنحن نجد الكفتة المشوية كطبق رئيسي في كل مكان كما يحبها الجميع، ولكن لا نعرف كيف يتم عملها بهذا الشكل، وحتى تتعرفون على الطريقة علينا القول بأن هناك مكون يمكنه مضاعفة شكلها لذلك بجانب المكونات الموضوعة داخلها أيضًا، وداخل موضوعنا سنتعرف على كل ذلك بسهولة كبيرة لتقومون بعملها دون عائق ما.
الطريقة الصحيحة لعمل كريم البانثينول مع النشا لتفتيح وترطيب البشرة
وصفة الكفتة المشوية
طبيعة الكفتة المشوية أنه يتم إضافة الكثير من المكونات إليها لتظهر بالشكل النهائي الذي تكون عليه، ولكن هناك مكونات يمكنها مضاعفة شكلها، لنتعرف الآن على الوصفة كاملةً ولكن المكونات أولا:
- في البداية نضيف حوالي نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ثلاث حبات من البصل المفروم.
- نصف كوب من الكزبرة المفرومة.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ملعقتان كبيرتان من البقسماط الناعم.
- ربع كيلو من الدهن.
- ملعقة واحدة من السماق.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة من الكزبرة المطحونة.
- ثلاث حبات من الطماطم المفرومة.
يتم تحضير وصفة الكفتة المشوية ومضاعفة حجمها وذلك دون إضافة كل من زيت الصويا أو البرغل، وتأتي طريقة التحضير هكذا:
- نأتي بوعاء لوضع كل من اللحم المفروم مع البصل والطماطم وكذلك التوابل والكزبرة.
- نجعلها تمتزج من خلال وضعها بداخل الكبة الكهربائية.
- نقلب بقية المكونات معاً حتى تكون في شكل خليط متجانس.
- نقوم بعملها على شكل أصابع كفتة.
- نجهز الصينية لوضعها بها ومن ثم ندخلها إلى الفرن وذلك في درجة حرارة مناسبة.
- يتم تسويتها بشكل جيد ومن ثم تقديمها مع إمكانية تزيينها ببقدونس أو غيره.
- وبهذه الطريقة يتم تقديم الكفتة المشوية الشهية بأسهل الطرق، وبأشهى طعم يمكن.ان تتذوقه.
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