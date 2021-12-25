الكريم السحري الجبار.. بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي لشعر حريري في ساعة

كيراتين الخميرة لفرد الشعر من الممكن أن نقوم بالتحضير له من خلال خطوات بسيطة، وتلك الخطوات تساعد وبكل سهولة في الحصول على الشعر بلون مميز وشكل رائع وخالي من أي تجاعيد حيث تعتبر وصفة الكيراتين المعزز بالخميرة من أفضل وصفات الكيراتين لطبيعي المميزة والتي من خلالها من الممكن أن يتم التحضير بمكونات بسيطة لوصفة لخميرة المتميزة، والتي من خلالها يسهل التحضير لأفضل تركيبة طبيعية تعمل على تنعيم الشعر وإزالة كل التجاعيد التي قد تتواجد على الشعر، مع بيان أهم المكونات الأساسية لتلك التركيبة للحصول على الشعر منسدل وبدون أي كريمات كيميائية.

كيراتين الخميرة لفرد الشعر

من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لتلك التركيبة المتميزة من كيراتين الخميرة من خلال الاستخدام لمكونات بسيطة، وتلك المكونات لها أثر ممتاز على الشعر ومن أهم ما يجب أن ندخله في تركيبة الخميرة هي تلك المكونات المرطبة والتي تعمل على إزالة التجاعيد وإزالة أي مشكلات على الشعر ومن خلال الفرد للشعر بطريقة كيراتين الخميرة لا يتأثر الشعر بأي مشكلة من المشكلات والتي قد يتعرض لها نتيجة بعض العوامل الخارجية، ومن الممكن أن نستفيد من تلك التركيبة في تغذية فروة الرأس ومنح الشعر مزيد من النعومة كما يصبح أكثر انسدال.

مكونات وصفة الكيراتين المعزز بالخميرة

مكونات وصفة الخميرة تعد من أسهل المكونات وأبسطها والتي تتوفر بالمنزل باستمرار وتعتبر من المكونات التي تساعد على إزالة تامة للتجاعيد كما تمنح الشعر ترطيبا متميزا مع فرد للشعر وبدون أي تدخل من أي مواد كيميائية.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقتان من الدقيق

ملعقة من الفازلين.

ملعقة عسل نحل.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن يتم التحضير للوصفة من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة والتي لا بد من الخلط الجيد لكل المكونات الخاصة بها مع ضرورة أن تتجانس كل المقادير حتى نحصل على الملمس المطلوب للكريم ويكون سهل الفرج على الشعر ومن المفضل أن يكون التطبيق بحد أدنى مرتين بالأسبوع.