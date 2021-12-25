اصنعي ماسك قشور الموز والنشا في المنزل بنفسك للحصول علي بشرة صافية وبيضاء

يعتبر ماسك قشور الموز والنشا ، من أفضل أنواع المسكات التي تساعد علي تفتيح البشرة وتوحيد لونها، لأن الموز من الفاكهة التي تحتوي علي قيمة غذائية عالية، فهو يحتوي علي مجموعة من الأملاح المعدنية ومن أبرزها، الزنك والمغنيسيوم والحديد، بالإضافة إلي الفيتامينات مثل، فيتامين سي وفيتامين أ لذلك يعتبر من الأغذية المفيدة لجسم الإنسان، وهو يعالج الكثير من المشاكل الجمالية التي تعاني منها البشرة، مثل حب الشباب والبثور والاسمرار وغيرها من المشاكل، يساعد أيضاً علي أنتاج الكولاجين الذي تحتاج إلية البشرة كي تبقي صحية وناعمة ورطبة، عند استخدامك هذه الوصفة سوف تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء وخالية من أي عيوب أو مشاكل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل ماسك قشور الموز والنشا في المنزل.

مكونات عمل ماسك قشور الموز والنشا

هيا بنا نذكر لكم من هنا مكونات عمل هذا الماسك الرهيب للبشرة وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من مسحوق قشور الموز.

مقدار معلقة صغيرة من ماء الورد.

نصف معلقة من زيت اللوز الحلو.

ربع معلقة من نشا الذرة.

معلقة صغيرة من الحليب السائل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير ماسك قشور الموز والنشا للبشرة في المنزل وهي كما يلي:-

أولاً نقوم بإحضار طبق صغير، ويتم وضع مسحوق قشور الموز والنشا ويتم التقليب جيداً. ثم نضيف عليهم ماء الورد مع الاستمرار في التقليب. بعد ذلك نضع زيت اللوز الحلو ومعلقة من الحليب السائل ونقلب لمدة خمس دقائق حتي يصبح الخليط كريمي. ثم نقوم بفرد طبقة من الخليط علي الوجه ويترك لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً. بعد ذلك يتم فرك الخليط بحركة دائرية لتخلص منه ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد ويجفف جيداً. تستخدم الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول علي أفضل النتائج.

فوائد قشور الموز للوجه

من خلال موقعنا هذا سوف نتعرف علي بعض فوائده الجبارة للبشرة وهي كالاتي:-