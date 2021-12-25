أعملي المعمول السعودي بالمكسرات بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات المخبوزات والحلويات

المعمول السعودي من ألذ واحلي الحلويات والمخبوزات الشرقية المنتشرة والمشهورة في أغلب البلدان العربية، ويتميز المعمول بطعمه الجميل المميز واللذبذ، كما يمكن أن نضيف إليه العديدة من الحشوات المختلفة وقد يكون الحشو ملبن، أو مكسرات، أو حشوة عجوة، أو علي حسب الرغبة أو الطلب وهى عادة سعيدة عند غالبية المصريين وتكون فرحة في المناسبات السعيدة والاعياد، كما يمكن عمل المعمول السعودي بكل بساطه وسهولة في المنزل وبأقل تكلفة ممكنة، كما أن للمعمول السعودي بالتمر قيمة غذائية عالية جداً وذلك نظرا لاحتواء المعمول علي مكونات ذات قيمة غذائية كبيرة، كما أن معظم النساء وغالبيتهم يسارعون في البحث عن افضل طريقة لعملها في البيت، وذلك لكي تكون مفيدة وصحية وأفضل من شرائها من محلات الحلويات ولذلك نقدم لكم كيفية أعداد وطريقة المعمول السعودي. طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناتها المكونات كوبان من الدقيق وربع من الدقيق ويكون من نوع دقيق الحلويات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل.

نصف كوب من السكر البودر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزبدة الطرية أوربع كوب سمنة بلدي.

مكسرات حسب الرغبة. مكونات الحشو كمية مناسبة من عجينة التمر الطرية.

رشه من القرفة.

كمية مناسبة من السكر البودر. طريقة التحضير نخلط المكونات مع بعض ثم نضربها بالمضرب الكهربائي جيدا وهى الدقيق والسكر والبيكنج بودر وكافة البهارات ثم نضع إليه السمنة والزبدة الطرية ونخلطهم جيدا مع المكونات الجافة وذلك بالمضرب علي سرعة متوسطة حتي يتحول الخليط إلي ما يشبه الرمال الرطبة.

ثم نقوم بخفق البيضة في إناء عميق مع كمية الفانيليا السائلة ثم نضيفهم إلى العجينة ونقوم بعجنهم جيدا حتي أن تتماسك العجينة وتصبح متماسة وطرية.

ثم بعد ذلك نضع العجينة علي منضدة الطبخ ونقوم بعجنيها باليدين جيدا لمدة خمسة دقائق تقريبا حتي تتماسك العجينة وتصبح لينة وطرية.

ثم نأتي بالحشوة وذلك من خلال رشه قليلة من القرفة ونضعها على عجينة التمر ثم نقوم بعد بعجنيها باستخدام اليد حتي تختلط جيدا.

وبعد ذلك يتم أخذ قطعة من العجينة على شكل كرة ويتم وضعها وبسطها علي كفة اليد ونأتي بكمية من التمر ونضعها فوق العجينة وبعد ذلك نقوم بغلقها وتقفيلها بشكل جيد ونقدمه في طبق التقديم وبجانها فنجان من الشاي أو اللبن أو القهوة السادة. طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناتها المكوناتمكونات الحشوطريقة التحضير الوسوم

المعمول السعودي من ألذ واحلي الحلويات والمخبوزات الشرقية المنتشرة والمشهورة في أغلب البلدان العربية، ويتميز المعمول بطعمه الجميل المميز واللذبذ، كما يمكن أن نضيف إليه العديدة من الحشوات المختلفة وقد يكون الحشو ملبن، أو مكسرات، أو حشوة عجوة، أو علي حسب الرغبة أو الطلب وهى عادة سعيدة عند غالبية المصريين وتكون فرحة في المناسبات السعيدة والاعياد، كما يمكن عمل المعمول السعودي بكل بساطه وسهولة في المنزل وبأقل تكلفة ممكنة، كما أن للمعمول السعودي بالتمر قيمة غذائية عالية جداً وذلك نظرا لاحتواء المعمول علي مكونات ذات قيمة غذائية كبيرة، كما أن معظم النساء وغالبيتهم يسارعون في البحث عن افضل طريقة لعملها في البيت، وذلك لكي تكون مفيدة وصحية وأفضل من شرائها من محلات الحلويات ولذلك نقدم لكم كيفية أعداد وطريقة المعمول السعودي. طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناتها المكونات كوبان من الدقيق وربع من الدقيق ويكون من نوع دقيق الحلويات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل.

نصف كوب من السكر البودر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزبدة الطرية أوربع كوب سمنة بلدي.

مكسرات حسب الرغبة. مكونات الحشو كمية مناسبة من عجينة التمر الطرية.

رشه من القرفة.

كمية مناسبة من السكر البودر. طريقة التحضير نخلط المكونات مع بعض ثم نضربها بالمضرب الكهربائي جيدا وهى الدقيق والسكر والبيكنج بودر وكافة البهارات ثم نضع إليه السمنة والزبدة الطرية ونخلطهم جيدا مع المكونات الجافة وذلك بالمضرب علي سرعة متوسطة حتي يتحول الخليط إلي ما يشبه الرمال الرطبة.

ثم نقوم بخفق البيضة في إناء عميق مع كمية الفانيليا السائلة ثم نضيفهم إلى العجينة ونقوم بعجنهم جيدا حتي أن تتماسك العجينة وتصبح متماسة وطرية.

ثم بعد ذلك نضع العجينة علي منضدة الطبخ ونقوم بعجنيها باليدين جيدا لمدة خمسة دقائق تقريبا حتي تتماسك العجينة وتصبح لينة وطرية.

ثم نأتي بالحشوة وذلك من خلال رشه قليلة من القرفة ونضعها على عجينة التمر ثم نقوم بعد بعجنيها باستخدام اليد حتي تختلط جيدا.

وبعد ذلك يتم أخذ قطعة من العجينة على شكل كرة ويتم وضعها وبسطها علي كفة اليد ونأتي بكمية من التمر ونضعها فوق العجينة وبعد ذلك نقوم بغلقها وتقفيلها بشكل جيد ونقدمه في طبق التقديم وبجانها فنجان من الشاي أو اللبن أو القهوة السادة. طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناتها المكوناتمكونات الحشوطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي المعمول السعودي بالمكسرات بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات المخبوزات والحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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