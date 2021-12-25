30 قرصة بكيلو دقيق حضري قرص اللبن الرائب القطنية بطعمها الخطير بأسهل طريقة ناجحة 100%

30 قرصة بكيلو دقيق حضري قرص اللبن الرائب القطنية إليكم طريقة عمل قرص اللبن الرائب بأسهل طريقة في المنزل وبمكونات بسيطة ومتوفرة وغير مكلفة تمامًا، وتعد المعجنات من أكثر الأكلات السهلة والسريعة التي نحبها وبمجرد نفاذها من المنزل نقوم بعملها مرة أخرى حيث أنه لا غنى عنها في وجبة الإفطار أو العشاء مع كوب من الشاي الساخن، وتتعدد طرق عمل المعجنات حيث أنه يمكنك حشوها بحشوات مختلفة سواء حشوات حلوة بالشيكولاتة أو العجوة أو مالحة بأي نوع من أنواع الجبن المفضلة لديكي. طريقة عمل قرص اللبن الرائب في المنزل طريقة عمل قرص اللبن الرائب في المنزل مكونات القرص كيلو واحد دقيق أبيض.

1\2 كيلو لبن رائب.

ملعقة صغيرة ينسون.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض.

2 ملعقة سمسم محمص صغيرة.

كيس بيكنج باودر.

خميرة جافة.

سمنة أو زبدة.

ملح الطعام. خطوات عمل القرص في المنزل أحضري وعاء أو إناء كبير ومناسب وعميق إلى حد ما وأضيفي بداخله الدقيق والملح والبيكنج باودر وقلبيهم.

بعد ذلك أضيفي السكر والسمسم والينسون إلى المكونات السابقة وقلبيهم جيدًا حتى يختلطوا.

أضيفي السمنة الدافئة إلى المكونات الجافة التي قمنا بخلطها في الخطوة السابقة حتى يصبح الخليط طري إلى حد ما.

ضعي اللبن الرائب على الخليط وقلبيه جيدًا وابدئي في العجن سواء بالعجانة أو بيديك حتى تصبح العجينة طرية ومتماسكة.

غطي وعاء العجينة بقماشة نظيفة أو بورق الفويل لمدة 60 دقيقة في أرضية غرفة ذات درجة حرارة دافئة حتى ترتاح العجينة وتختمر قليلًا.

قومي بتقسيم العجينة المختمرة إلى قطع على هيئة كرات حجمها متوسط ومتساوية في الحجم واضغطي عليها حتى تصبح مستوية قليلًا.

جهزي صينية الفرن وقومي بدهنها من جميع الجوانب بالزيت أو السمنة البلدي أو أيضًا بالزبدة حتى لا تلتصق بها العجينة بعد ذلك.

يمكنك دهن كرات العجينة بالبيض أو الحليب أو الفانيلا من أعلاها حتى تتزين أو بالسمسم وحبة البركة وذلك في حال رغبتي بذلك فقط.

بالبيض أو الحليب أو الفانيلا من أعلاها حتى تتزين أو بالسمسم وحبة البركة وذلك في حال رغبتي بذلك فقط. شغلي الفرن الخاص بك على درجة حرارة 200 درجة مئوية وقومي بوضع الصينية بداخله لمدة ربع ساعة حتى تنضج القرص تمامًا.

بعد ذلك أخرجي الصينية من الفرن واتركي القرص حتى تبرد قليلًا ثم ابدئي في تقديمها وتناولها. خطوات عمل القرص في المنزل الوسوم

30 قرصة بكيلو دقيق حضري قرص اللبن الرائب القطنية إليكم طريقة عمل قرص اللبن الرائب بأسهل طريقة في المنزل وبمكونات بسيطة ومتوفرة وغير مكلفة تمامًا، وتعد المعجنات من أكثر الأكلات السهلة والسريعة التي نحبها وبمجرد نفاذها من المنزل نقوم بعملها مرة أخرى حيث أنه لا غنى عنها في وجبة الإفطار أو العشاء مع كوب من الشاي الساخن، وتتعدد طرق عمل المعجنات حيث أنه يمكنك حشوها بحشوات مختلفة سواء حشوات حلوة بالشيكولاتة أو العجوة أو مالحة بأي نوع من أنواع الجبن المفضلة لديكي. طريقة عمل قرص اللبن الرائب في المنزل طريقة عمل قرص اللبن الرائب في المنزل مكونات القرص كيلو واحد دقيق أبيض.

1\2 كيلو لبن رائب.

ملعقة صغيرة ينسون.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض.

2 ملعقة سمسم محمص صغيرة.

كيس بيكنج باودر.

خميرة جافة.

سمنة أو زبدة.

ملح الطعام. خطوات عمل القرص في المنزل أحضري وعاء أو إناء كبير ومناسب وعميق إلى حد ما وأضيفي بداخله الدقيق والملح والبيكنج باودر وقلبيهم.

بعد ذلك أضيفي السكر والسمسم والينسون إلى المكونات السابقة وقلبيهم جيدًا حتى يختلطوا.

أضيفي السمنة الدافئة إلى المكونات الجافة التي قمنا بخلطها في الخطوة السابقة حتى يصبح الخليط طري إلى حد ما.

ضعي اللبن الرائب على الخليط وقلبيه جيدًا وابدئي في العجن سواء بالعجانة أو بيديك حتى تصبح العجينة طرية ومتماسكة.

غطي وعاء العجينة بقماشة نظيفة أو بورق الفويل لمدة 60 دقيقة في أرضية غرفة ذات درجة حرارة دافئة حتى ترتاح العجينة وتختمر قليلًا.

قومي بتقسيم العجينة المختمرة إلى قطع على هيئة كرات حجمها متوسط ومتساوية في الحجم واضغطي عليها حتى تصبح مستوية قليلًا.

جهزي صينية الفرن وقومي بدهنها من جميع الجوانب بالزيت أو السمنة البلدي أو أيضًا بالزبدة حتى لا تلتصق بها العجينة بعد ذلك.

يمكنك دهن كرات العجينة بالبيض أو الحليب أو الفانيلا من أعلاها حتى تتزين أو بالسمسم وحبة البركة وذلك في حال رغبتي بذلك فقط.

بالبيض أو الحليب أو الفانيلا من أعلاها حتى تتزين أو بالسمسم وحبة البركة وذلك في حال رغبتي بذلك فقط. شغلي الفرن الخاص بك على درجة حرارة 200 درجة مئوية وقومي بوضع الصينية بداخله لمدة ربع ساعة حتى تنضج القرص تمامًا.

بعد ذلك أخرجي الصينية من الفرن واتركي القرص حتى تبرد قليلًا ثم ابدئي في تقديمها وتناولها. خطوات عمل القرص في المنزل

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