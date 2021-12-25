فطائر الطاسة بدون خميرة بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ ومميز

فطائر الطاسة ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع الفطائر والمعجنات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تتطلب مجهود كبير، ولا فرن، لذلك فهي تصلح للفطور، وكذلك للعشاء أيضاً، كما أنها تصلح في فصل الشتاء حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبشكلها الخرافة، وبمذاقها الشهي والمميز، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة الفطائر الروسية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر الطاسة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر الطاسة

تتكون طريقة عمل فطائر الطاسة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

180 مل من الحليب.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

20 جم من البصل الأخضر المفروم ناعم أو من الممكن بقدونس مفروم ناعم.

450 جم دقيق متعدد الاستخدامات.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر الطاسة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب والبيض والملح، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف البصل الأخضر المفروم ناعم ونقلب جيدا.

ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نعجن جيدا باليد لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نقسمها إلى 8 كرات متساوية في الحجم، ثم ندهن وجه الفطائر بالزيت.

ثم نغطيهم بكيس بلاستيك ونتركهم يرتاحوا لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك نفرد كل كرة بالشوبك بسمك رقيق، ثم ندهنها بالزيت ونرشها بالدقيق.

ثم نلف الفطيرة رول، ثم نلفها على شكل حلزوني، ثم نضغط عليها باليد قليلا، ثم نفردها بالشوبك مرة ثانية.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم ندهنها بكمية وفيرة من الزبدة أو الزيت، ثم نطهي فيها الفطائر وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية، ثم نتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا، ثم نرفعها من المقلاة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقدم فطائر الطاسة في طبق التقديم مع صلصة الجبن أو صلصة الهني مسترد.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الجبن

المكونات

20 جم زبدة غير مملحة.

نصف ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة.

120 مل من الحليب.

108 جم شرائح جبن شيدر.

نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزبدة ونقلبها حتى تذوب. ثم نضيف الدقيق والصلصة الحارة ونقلب جيدا. ثم نضيف الحليب ونقلب جيدا باستمرار، وعندما يغلي نضيف شرائح الجبن الشيدر بالتدريج ونقلب جيدا باستمرار حتى يثقل القوام. بعد ذلك نرفع صلصة الجبن من على النار ونقدمها في طبق التقديم مع فطائر الطاسة.

طريقة التحضيرطريقة عمل صلصة الهني مسترد

المقادير

نصف كوب من المايونيز.

٢ ملعقة كبيرة من الخردل.

ملعقتين كبار من العسل النحل.

رشة الملح.

رشة الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه المايونيز والعسل النحل والخردل والخل والملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودر، ثم نخلطهم جيدا. بعد ذلك تكون صلصة الهني مسترد جاهزة للتقديم مع فطائر الطاسة. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل المايونيز

المقادير

كوب من الحليب.

كوب ونصف من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملح (الكمية حسب الرغبة).

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الخردل.

جبنة فيتا أو مثلثات.

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه الحليب والخل وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود والخردل، ثم نخلطهم جيداً في الخلاط. ثم نضيف الزيت بالتدريج ونخلط جيداً حتى يثقل الخليط. ثم نضيف الجبنة الفيتا ونخلط جيداً، ثم نسكب المايونيز في إناء، وبذلك يكون جاهز للاستخدام.

طريقة التحضير