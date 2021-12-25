مكون سري.. لتنظيف الكرشة من غير مجهود بسرعة الصاروخ وازالة رائحة الزفارة نهائيًا

مكون سري.. لتنظيف الكرشة من غير مجهود بسرعة من المهام المنزلية المزعجة والتي تكررها أي أم وربة منزل هي طريقة تنظيف الكرشة حيث أن الكرشة تتميز بوجود رائحة زفارة مزعجة ملتصقة بها تمامًا ولا تخرج بسهولة، وحتى وإن كانت الأم لا تحبها فأحيانًا تكون مجبرة على طبخها لأن زوجها يحبها مثلًا، والكرشة هي نوع من أحشاء الحيوانات التي يمكن تناولها مثل الممبار والكوارع وغيرها، ونقدم لكم اليوم أفضل طريقة لتنظيفها في المنزل والتخلص نهائيًا من رائحة الزفارة الشديدة.أسهل طريقة تنظيف الكرشة في المنزل والتخلص من الزفارة
يمكنك تنظيف الكرشة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة من خلال اتباع كل ما يلي:-
- أحضري الكرشة التي تريدين تنظيفها واغسليها بالماء النقي داخل وعاء عميق حتى لا تتناثز من الكرشة أي شيء على الأرض وتتخلصي تمامًا من أي أتربة وسموم عالقة بها.
- كرري غسلها بالماء لأكثر من مرة لأن تنظيفها عملية ليست سهلة تمامًا.
- الماء النقي لا ينظفها جيدًا ولكن هناك بعض الخطوات الأخرى وهي وضعها بعد ذلك في الماء المغلي حيث أن الماء المغلي قدرته على قتل السموم عالية.
- اتركي الكرشة بعد وضعها في الماء المغلي لعدة دقائق حتى تتخلص من الأوساخ جيدًا.
- أحضري سكينة وقومي بكشط دواخل الكرشة من أي زوائد قد تكون سامة.
- بعد ذلك اغسليها مرة أخرى كنوع من أنواع شطفها لتخليصها من الزوائد بعد الكشط.
- ضعي عليها بعد ذلك ملح الطعام وخل أبيض وكمية من الطحين الأبيض حيث أن هذه المكونات تساعد في التخلص بشكل كبير من أي رائحة كريهة وخاصة رائحة الزفارة.
- ادعكيها جيدًا بالمكونات لمدة 3 دقائق ثم اغسليها بالماء الفاتر مرة أخرى.
- وأخيرًا قومي بوضعها في قدر مناسب على درجة حرارة متوسطة وبه كمية من الماء حتى يغلي الماء مرة أخرى.
- أضيفي عدة فصوص من الثوم على الكرشة داخل القدر واتركيها حتى تغلي.
- كل هذه الخطوات تستطيع التخلص بشكل نهائي من أي رائحة كريهة متمثلة في رائحة الزفارة التي نكرهها جميعًا.
- بعد ذلك يمكنك طهي الكرشة نظيفة بالطريقة المعتادة وتقديمها على طبق للراغبين في تناولها.
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مكون سري.. لتنظيف الكرشة من غير مجهود بسرعة من المهام المنزلية المزعجة والتي تكررها أي أم وربة منزل هي طريقة تنظيف الكرشة حيث أن الكرشة تتميز بوجود رائحة زفارة مزعجة ملتصقة بها تمامًا ولا تخرج بسهولة، وحتى وإن كانت الأم لا تحبها فأحيانًا تكون مجبرة على طبخها لأن زوجها يحبها مثلًا، والكرشة هي نوع من أحشاء الحيوانات التي يمكن تناولها مثل الممبار والكوارع وغيرها، ونقدم لكم اليوم أفضل طريقة لتنظيفها في المنزل والتخلص نهائيًا من رائحة الزفارة الشديدة.أسهل طريقة تنظيف الكرشة في المنزل والتخلص من الزفارة
يمكنك تنظيف الكرشة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة من خلال اتباع كل ما يلي:-
- أحضري الكرشة التي تريدين تنظيفها واغسليها بالماء النقي داخل وعاء عميق حتى لا تتناثز من الكرشة أي شيء على الأرض وتتخلصي تمامًا من أي أتربة وسموم عالقة بها.
- كرري غسلها بالماء لأكثر من مرة لأن تنظيفها عملية ليست سهلة تمامًا.
- الماء النقي لا ينظفها جيدًا ولكن هناك بعض الخطوات الأخرى وهي وضعها بعد ذلك في الماء المغلي حيث أن الماء المغلي قدرته على قتل السموم عالية.
- اتركي الكرشة بعد وضعها في الماء المغلي لعدة دقائق حتى تتخلص من الأوساخ جيدًا.
- أحضري سكينة وقومي بكشط دواخل الكرشة من أي زوائد قد تكون سامة.
- بعد ذلك اغسليها مرة أخرى كنوع من أنواع شطفها لتخليصها من الزوائد بعد الكشط.
- ضعي عليها بعد ذلك ملح الطعام وخل أبيض وكمية من الطحين الأبيض حيث أن هذه المكونات تساعد في التخلص بشكل كبير من أي رائحة كريهة وخاصة رائحة الزفارة.
- ادعكيها جيدًا بالمكونات لمدة 3 دقائق ثم اغسليها بالماء الفاتر مرة أخرى.
- وأخيرًا قومي بوضعها في قدر مناسب على درجة حرارة متوسطة وبه كمية من الماء حتى يغلي الماء مرة أخرى.
- أضيفي عدة فصوص من الثوم على الكرشة داخل القدر واتركيها حتى تغلي.
- كل هذه الخطوات تستطيع التخلص بشكل نهائي من أي رائحة كريهة متمثلة في رائحة الزفارة التي نكرهها جميعًا.
- بعد ذلك يمكنك طهي الكرشة نظيفة بالطريقة المعتادة وتقديمها على طبق للراغبين في تناولها.
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