اصنعي الخبز المصري الهش بكميات كبيرة بدون تعب ولا تكلفة

الخبز المصري من أشهر أنواع المخبوزات التي تناولها بكثرة ويعتمد عليها الشعب المصري في تناول طعام اليومي، وتجد عليه إقبال كبير من المصريين، وكثير من الناس يفضلون تناول الخبز بجوار الفول والسلطة الخضراء والطعمية الشهية التي تفوح رائحتها عند وضعها داخل الخبز، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة، وتسطيع ربات البيوت القيام بعمله بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج بأسعار غالية الثمن ولا يكفي الأسرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الخبز المصري بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة وبدون تعب ولا مجهود. مكونات الخبز المصري مكونات الخبز المصري يحتوي الخبز على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الخبز المصري الهش بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع بها الدقيق، والملح، والخميرة ونقلب جيداً مع بعض. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية تلاصق باليد. نخلص الأيدي من العجين، ثم نغطي البولة ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجم العجين إلي الضعف. بعد ذلك نحضر صينية كبيرة الحجم ونرشها بقليل من نخالة القمح. ثم نقوم بتقطيع العجين إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نغطيها ونتركها ترتاح لمدة ٥ دقائق. طريقة تسوية الخبز المصري بالفرن سوف نتعرف على طريقة تسوية الخبز في الفرن بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نشعل الفرن البلدي على نار عالية ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة رقيقة الشكل.

نهدئ النار قليل ثم نقوم بتنظيف الفرن جيداً بواسطة قطعة من القماش المبلول.

بعد ذلك نقوم بوضع الخبز داخل الفرن بواسطة المطرحة داخل الفرن.

نغلق الفرن لمدة ثلاث دقائق، ثم نقوم بفتح الفرن سوف تلاحظين أن الخبز بدأ ينتفخ ويضاعف حجمه ويأخذ اللون الذهبي الجميل مثل الجاهز.

نخرج الخبز من الفرن مباشرة ونضعه على القماش ثم نغطيه بقطعة من القماش النظيف حتى يصبح طري وللذيذ.

بعد ذلك نقوم بوضعه على مائدة الطعام بجوار الأكلات الشهية وبألف صحة وهنا عليكم. الوسوم

الخبز المصري من أشهر أنواع المخبوزات التي تناولها بكثرة ويعتمد عليها الشعب المصري في تناول طعام اليومي، وتجد عليه إقبال كبير من المصريين، وكثير من الناس يفضلون تناول الخبز بجوار الفول والسلطة الخضراء والطعمية الشهية التي تفوح رائحتها عند وضعها داخل الخبز، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة، وتسطيع ربات البيوت القيام بعمله بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج بأسعار غالية الثمن ولا يكفي الأسرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الخبز المصري بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة وبدون تعب ولا مجهود. مكونات الخبز المصري مكونات الخبز المصري يحتوي الخبز على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الخبز المصري الهش بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع بها الدقيق، والملح، والخميرة ونقلب جيداً مع بعض. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية تلاصق باليد. نخلص الأيدي من العجين، ثم نغطي البولة ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجم العجين إلي الضعف. بعد ذلك نحضر صينية كبيرة الحجم ونرشها بقليل من نخالة القمح. ثم نقوم بتقطيع العجين إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نغطيها ونتركها ترتاح لمدة ٥ دقائق. طريقة تسوية الخبز المصري بالفرن سوف نتعرف على طريقة تسوية الخبز في الفرن بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نشعل الفرن البلدي على نار عالية ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة رقيقة الشكل.

نهدئ النار قليل ثم نقوم بتنظيف الفرن جيداً بواسطة قطعة من القماش المبلول.

بعد ذلك نقوم بوضع الخبز داخل الفرن بواسطة المطرحة داخل الفرن.

نغلق الفرن لمدة ثلاث دقائق، ثم نقوم بفتح الفرن سوف تلاحظين أن الخبز بدأ ينتفخ ويضاعف حجمه ويأخذ اللون الذهبي الجميل مثل الجاهز.

نخرج الخبز من الفرن مباشرة ونضعه على القماش ثم نغطيه بقطعة من القماش النظيف حتى يصبح طري وللذيذ.

بعد ذلك نقوم بوضعه على مائدة الطعام بجوار الأكلات الشهية وبألف صحة وهنا عليكم.

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