حضري فطيرة العجوة بالسمسم اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة

تعتبر فطيرة العجوة بالسمسم ، من أشهي وألذ أنواع الفطائر، التي يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو الحليب الساخن، وهي تتمتع بمذاق للذيذ ورائع، وتتميز بقوامها الهش والخفيف، وتتميز أيضاً بسهولة وسرعة تحضيرها، فهي من الفطائر المشهورة والمنتشرة في الأقطار العربية، ومنطقة بلاد الشام والجزيرة العربية بشكل خاص، في مناسبة للتقديم في جميع الأوقات و المناسبات، هي تعتبر من أسهل الوصفات التي انتشرت مؤخراً، حيث تبحث عنها السيدات علي مواقع التواصل الاجتماعي لأنها من الوصفات السهلة والبسيطة والغير مكلفة، ويمكن تغير الحشو علي حسب الرغبة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فطيرة العجوة بالسمسم في المنزل. مكونات عمل فطيرة العجوة بالسمسم مكونات عمل فطيرة العجوة بالسمسم هيا بنا نتعرف علي مقادير هذه الفطيرة الشهية وهي كالاتي:- 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب تمر مطحون.

ربع كوب من السكر.

رشة ملح.

كوب من الحليب.

ربع كوب من الزيت.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

سمسم محمص للتزيين. طريقة التحضير طريقة التحضير تعرفي من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير فطيرة العجوة بالسمسم اللذيذة وهي كما يلي:- قومي أولاً بخلط الخميرة مع ربع كوب الحليب، ثم اتركيهم جانبا حتي تتفاعل. بعد ذلك في وعاء أخر ضعي الدقيق، ثم اضيفي اسكر ورشة الملح واخلطيهم جيداً. ثم اضيفي عليهم مزيج الخميرة بالحليب، وكرري الخلط ثم ضيفي الزيت مع الاستمرار بالخلط. قومي بإضافة باقي الحليب تدريجياً مع الخلط، حتي الحصول علي قوام عجين مناسب. ثم ادهني العجين بالزيت، ثم اتركيها تتخمر جانباً، لمدة نصف ساعة تقريباً. بعد أن يتخمر العجين ضعيه علي سطح مرشوش بالدقيق، ثم رشي علي وجه العجين قليل من الدقيق وافرديه بالنشابة. ثم قومي بتقسيم العجين إلي نصفين، وضعي التمر علي العجينة ثم ادهنيه بالزيت، وضعي نصف العجينة الأخر ثم اغلقي العجينة من الجوانب. بعد ذلك افرديها من جديد دون الضغط الزائد، ثم بواسطة قالب شكلي العجينة علي شكل دائرة، ثم شريحيها بالسكين، ثم ابرميها قليلاً ورشي عليها السمسم. ثم ادهنيها ببعض الزيت، بعد ذلك ضعيها بصينية مبطنة بورق الزبدة. وادخليها فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة، حتي تنضج وتصبح جاهزة للتقديم. أسرار مهمة لنجاح وصفة الفطائر هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لضمان نجاح الوصفة وهي كالاتي:- قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية.

عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات.

السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة.

اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين.

من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم. الوسوم

تعتبر فطيرة العجوة بالسمسم ، من أشهي وألذ أنواع الفطائر، التي يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو الحليب الساخن، وهي تتمتع بمذاق للذيذ ورائع، وتتميز بقوامها الهش والخفيف، وتتميز أيضاً بسهولة وسرعة تحضيرها، فهي من الفطائر المشهورة والمنتشرة في الأقطار العربية، ومنطقة بلاد الشام والجزيرة العربية بشكل خاص، في مناسبة للتقديم في جميع الأوقات و المناسبات، هي تعتبر من أسهل الوصفات التي انتشرت مؤخراً، حيث تبحث عنها السيدات علي مواقع التواصل الاجتماعي لأنها من الوصفات السهلة والبسيطة والغير مكلفة، ويمكن تغير الحشو علي حسب الرغبة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فطيرة العجوة بالسمسم في المنزل. مكونات عمل فطيرة العجوة بالسمسم مكونات عمل فطيرة العجوة بالسمسم هيا بنا نتعرف علي مقادير هذه الفطيرة الشهية وهي كالاتي:- 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب تمر مطحون.

ربع كوب من السكر.

رشة ملح.

كوب من الحليب.

ربع كوب من الزيت.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

سمسم محمص للتزيين. طريقة التحضير طريقة التحضير تعرفي من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير فطيرة العجوة بالسمسم اللذيذة وهي كما يلي:- قومي أولاً بخلط الخميرة مع ربع كوب الحليب، ثم اتركيهم جانبا حتي تتفاعل. بعد ذلك في وعاء أخر ضعي الدقيق، ثم اضيفي اسكر ورشة الملح واخلطيهم جيداً. ثم اضيفي عليهم مزيج الخميرة بالحليب، وكرري الخلط ثم ضيفي الزيت مع الاستمرار بالخلط. قومي بإضافة باقي الحليب تدريجياً مع الخلط، حتي الحصول علي قوام عجين مناسب. ثم ادهني العجين بالزيت، ثم اتركيها تتخمر جانباً، لمدة نصف ساعة تقريباً. بعد أن يتخمر العجين ضعيه علي سطح مرشوش بالدقيق، ثم رشي علي وجه العجين قليل من الدقيق وافرديه بالنشابة. ثم قومي بتقسيم العجين إلي نصفين، وضعي التمر علي العجينة ثم ادهنيه بالزيت، وضعي نصف العجينة الأخر ثم اغلقي العجينة من الجوانب. بعد ذلك افرديها من جديد دون الضغط الزائد، ثم بواسطة قالب شكلي العجينة علي شكل دائرة، ثم شريحيها بالسكين، ثم ابرميها قليلاً ورشي عليها السمسم. ثم ادهنيها ببعض الزيت، بعد ذلك ضعيها بصينية مبطنة بورق الزبدة. وادخليها فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة، حتي تنضج وتصبح جاهزة للتقديم. أسرار مهمة لنجاح وصفة الفطائر هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لضمان نجاح الوصفة وهي كالاتي:- قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية.

عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات.

السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة.

اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين.

من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم.

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