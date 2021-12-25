الوصفة المعجزة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية في 3 أيام ستصبح رموشك وحواجبك قوية مثل الصناعية

الحواجب والرموش الطويلة من علامات جمال الكثير من الفتيات، ‏لذلك يحرص العديد من الفتيات على ‏استخدام بعض الكلمات والخلطات الطبيعية التي تساعد على كثافة الحواجب وتطويل الرموش، ‏وهناك العديد من الخلطات التي يمكن أن تساعد في زيادة شعر الحواجب ولكن يجب أن يعتمد بشكل كبير على الزيوت لأنها تعمل كمحفز لنمو الشعر وعندما ‏نقوم بالمداومة على استخدام الزيوت الطبيعية فاننا نحصل على نتيجة سريعة غير متوقعة ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الخلطة التي يمكن أن تساعدنا في زيادة شعر الحواجب وتطوي له وسنتحدث أيضا عن المكونات التي تعمل كمحفز لنمو الشعر الحواجب.

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مكونات خلطة تطويل الحواجب والرموش

يمكن استخدام الكثير من الزيوت الطبيعية في تحفيز نمو الشعر بشكل عام لأن اغلب الزيوت الطبيعية تحتوي على مركبات ومكونات تغذي المسامات حتى تنتج المزيد من الشعر ‏سواء في الرأس أو في أي مكان آخر ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن ‏الزيوت الطبيعية التي يمكن أن تساعدنا على تغذية الشعر وزيادة طول شعر الحواجب وهذه المكونات هي:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الجرجير.

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طريقة عمل خلطة تطويل الحواجب والرموش

فيما يلي سنتحدث عن خطوات التي نحتاج إليها لإعداد خلطة تطويل الحواجب وهذه الخطوات هي:

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