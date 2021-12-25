طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي في المنزل مثل المحلات بطعم ولا أروع

يعتبر الحواوشي من أكثر الوصفات الشعبية المعروفة والشهيرة التي يحبها جميع من يتناولها، ووتعتبر وجبة أساسية خلال الأسبوع ومطلب أساسي لجميع أفراد الأسرة، وتحاول الأمهات بشكل دائم البحث عن طريقة عمل الحواوشي بشكل مختلف وبطريقة مميزة تجعل الأطفال يطلبون تناوله في المنزل بشكل دائم، وذلك كبديل عن شرائه من المطاعم ،وبذلك تضمن جودتها ونظافة المكونات، ومن خلال موقعنا الاخباري كورة في العارضة نستعرض معكم طريقة عمل الحواوشي البلدي في العيش.طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي
ومن خلال المكونات التالية يمكنك تحضير أروع حواوشي بالعيش البلدي في المنزل بكل سهولة، وبدون بذل مجهود كبير أو وقت طويل، وتعتبر من الوجبات السريعة التي يسهل تحضيرها، وخاصة للمرأة العاملة، وهي علي النحو التالي.
زيت – ملح- فلفل أسود.
ربع كوب بهارات حواوشي- عيش بلدي صغير.
كيلو لحمة مفرومة- طماطم مفرومة.
نصف كوب بقدونس مفروم- نصف كوب فلفل رومي مفروم.
2 فصوص ثوم مفروم- نصف كوب بصل مفروم مصفي.خطوات عمل الحواوشي في المنزل بالعيش البلدي
ومن خلال الخطوات الآتية يمكن تحضير وجبة من أشهي الوجبات التي تخطر علي بالك، وبمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت، وبطعم لا يوصف، وذلك عبر الخطوات الاتية.
- في البداية يتم تجهيز اللحمة من خلال إحضار صينية كبيرة ويتم وضع الثوم والفلفل والخل والبصل مع بعض الزيت ويتم التقليب.
- يتم إضافة البهارات والفلفل الأسود مع عصير الليمون، ومن ثم يتم التقليب حتي يبدأ اللون يصبح ذهبي.
- يتم وضع الطماطم المفرومة مع البقدونس المفروم مع اللحمة المفرومة وتقلب جيداً لمدة 4 دقائق.
- يتم تجهيز العيش وفتحه ومن ثم يتم وضع اللحمة المجهزة سابقاً بداخله وتوزيعها بشكل سليم.
- يتم مسح العيش من الخارج برشة من الزيت ويتم إدخاله في الفرن.
- وبعد نصف ساعة وتمام نضج العيش البلدي، يتم إخراجه والاستمتاع بطعم الحواوشي بالعيش البلدي المقرمش.
- وبالهناء والشفاء.
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يعتبر الحواوشي من أكثر الوصفات الشعبية المعروفة والشهيرة التي يحبها جميع من يتناولها، ووتعتبر وجبة أساسية خلال الأسبوع ومطلب أساسي لجميع أفراد الأسرة، وتحاول الأمهات بشكل دائم البحث عن طريقة عمل الحواوشي بشكل مختلف وبطريقة مميزة تجعل الأطفال يطلبون تناوله في المنزل بشكل دائم، وذلك كبديل عن شرائه من المطاعم ،وبذلك تضمن جودتها ونظافة المكونات، ومن خلال موقعنا الاخباري كورة في العارضة نستعرض معكم طريقة عمل الحواوشي البلدي في العيش.طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي
ومن خلال المكونات التالية يمكنك تحضير أروع حواوشي بالعيش البلدي في المنزل بكل سهولة، وبدون بذل مجهود كبير أو وقت طويل، وتعتبر من الوجبات السريعة التي يسهل تحضيرها، وخاصة للمرأة العاملة، وهي علي النحو التالي.
زيت – ملح- فلفل أسود.
ربع كوب بهارات حواوشي- عيش بلدي صغير.
كيلو لحمة مفرومة- طماطم مفرومة.
نصف كوب بقدونس مفروم- نصف كوب فلفل رومي مفروم.
2 فصوص ثوم مفروم- نصف كوب بصل مفروم مصفي.خطوات عمل الحواوشي في المنزل بالعيش البلدي
ومن خلال الخطوات الآتية يمكن تحضير وجبة من أشهي الوجبات التي تخطر علي بالك، وبمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت، وبطعم لا يوصف، وذلك عبر الخطوات الاتية.
- في البداية يتم تجهيز اللحمة من خلال إحضار صينية كبيرة ويتم وضع الثوم والفلفل والخل والبصل مع بعض الزيت ويتم التقليب.
- يتم إضافة البهارات والفلفل الأسود مع عصير الليمون، ومن ثم يتم التقليب حتي يبدأ اللون يصبح ذهبي.
- يتم وضع الطماطم المفرومة مع البقدونس المفروم مع اللحمة المفرومة وتقلب جيداً لمدة 4 دقائق.
- يتم تجهيز العيش وفتحه ومن ثم يتم وضع اللحمة المجهزة سابقاً بداخله وتوزيعها بشكل سليم.
- يتم مسح العيش من الخارج برشة من الزيت ويتم إدخاله في الفرن.
- وبعد نصف ساعة وتمام نضج العيش البلدي، يتم إخراجه والاستمتاع بطعم الحواوشي بالعيش البلدي المقرمش.
- وبالهناء والشفاء.
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