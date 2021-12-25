بمسحة واحده يختفي.. تبييض الابط والتخلص من رائحة العرق في 3 دقائق تدوم لساعات

موضوعنا اليوم يهم كل فتاة فهو طريقة التخلص من السواد والعرق في ربع ساعة فقط حيث أن رائحة العرق والسواد تحت الإبط وفي المناطق الحساسة من أكثر الأشياء التي تسبب حرج للفتاة وهناك بعض الاستخدامات الخاطئة التي تلجأ إليها الفتيات لتعطيها نتائج وقتية فقط تزول بعد أيام قصيرة ولكن الوصفة التي سنوضحها الخاصة بالتخلص من السواد والعرق في مقالنا اليوم عبر موقع “ثقفني” تعطيك أفضل النتائج وتدوم لفترات زمنية طويلة.

طريقة التخلص من السواد والعرق باستخدام الليمون والعسل

يمكنكم التخلص من السواد والعرق باستخدام مكونات الوصفة التالية:-

ملعقة واحدة كبيرة من العسل.

وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب.

وأخيرًا ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

قومي بمزج جميع المكونات مع بعضها البعض جيدًا ثم دلكي منطقة الإبطين بالمزيج لمدة لا تقل عن الدقيقة.

بعد ذلك قومي بترك المزيج لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تمامًا.

يجب غسل منطقة تحت الإبط بالماء الفاتر ثم تجفيفها بقطنة نظيفة.

كرري العملية بنفس الطريقة ثلاثة مرات أسبوعياً للتخلص من اسمرار ورائحة العرق نهائيًا.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من عصير البطاطس الطازج.

احضار إناء نظيف وقومي بوضع عصير الليمون مع عصير البطاطس والتقليب حتى يمتزجا جيدًا.

وضع خليط الليمون والبطاطس في منطقة تحت الإبط التي تريدين التخلص من سوادها وقومي بالتدليك جيدًا.

ترك الخليط على المنطقة لمدة عشر دقائق أو انتظري حتى يجف تمامًا.

يجب التخلص جيدًا من المزيج بالماء البارد حتى يغلق مسام الجلد.

استمري في تكرار الوصفة يوميًا لمدة عشرة أيام متواصلين لتلاحظي نتيجة جيدة ورائعة تستمر معك مدى الحياة.

طريقة التخلص من رائحة العرق والسواد في منطقة تحت الإبطين مكونات الوصفة:-طريقة عمل هذه الوصفة:-

يمكنك أيضًا استخدام الزبادي والفحم بنفس الطريقة من أجل التخلص من السواد ورائحة العرق كما يمكنك استخدام خليط الخل والأرز للتخلص من رائحة العرق الكريهة والتخلص نهائيًا من السواد الذي يظهر في منطقة تحت الإبطين ويسبب لكي نوع من أنواع الحرج.