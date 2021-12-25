أرخص من المحلات .. الجبنة الموتزالريلا في المنزل مطاطية اصلية 100% هتبطلى تشتريها

أرخص من المحلات .. الجبنة الموتزالريلا في المنزل مطاطية اصلية 100% طريقة الجبنة الموتزالريلا في المنزل من أشهر الوصفات التي يبحث عنها الأمهات وربات البيوت فالجبنة الموتزريلا من أفضل أنواع الجبن حيث أنه تعطي مذاق خاص للأطعمة التي تدخل في مكوناتها ولكنها تتميز بسعرها الغالي الذي لا تقدر كل ربة منزل على شرائها في أي وقت وبالكميات التي تحتاجها، ولذلك جئنا لك بطريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل في خطوات ومكونات بسيطة جدًا كما أن تكلفتها ليست عالية وبإمكانك عمل الكمية التي تحتاجينها.

طريقة الجبنة الموتزاريلا في المنزل

تابعي معنا خطوة بخطوة السطور القادمة حتى يمكنك معرفة طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل وصنع كافة الفطائر والمعجنات والبيتزا بطعم ألذ من طعم المطاعم.

2 لتر من الحليب الطازج كامل الدسم.

1\2 كوب من الخل الأبيض.

1\4 كوب صغير من عصير الليمون.

وضع الحليب على درجة حرارة متوسطة على النار ثم نقوم بإضافة الخل وعصير الليمون.

ونقوم بتحريك الحليب على النار وخلط المكونات معه ونستمر بالتقليب حتى نلاحظ أن اللبن بدأ في تكوين تكثلات.

فور ملاحظة ظهور التكثلات داخل الحليب يجب وضع الشياطة “حاجز بين وعاء الحليب والنار”.

تحت الوعاء ونقوم بتجميع تكثلات الحليب مع بعضها البعض عند التقليب حتى يجتمعوا مع بعضهم.

نستمر في تقليب الحليب والتكثلات حتى يصبح داخل الحليب عدد من الكرات المطاطية.

بعد أن تصبح مطاطية وجامدة قليلًا نخلصها من أي قطرات ماء أو حليب عن طريق تصفيتها من السوائل تمامًا.

ونقوم بدعكها باستمرار حتى تتماسك.

نضعها في طبق وندخلها إلى الثلاجة حتى تتجمد أكثر ونخرجها عند الاستخدام فنقوم ببشرها ووضعها بداخل أي أطعمة.

تحتوي الجبنة الموتزاريلا على الكالسيوم الذي يساعد في بناء وتقوية عظام الإنسان.

تساعد في تخفيف الألام الناتجة عن الصداع النصفي وتقاوم أمراض فقر الدم.

الجبنة الموتزاريلا تحتوي على 80 سعر حراري بالإضافة لكل 28 جرام منها.

مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا:-خطوات عمل الجبنة الموتزاريلا باستخدام المكونات السابقة:-أهم الفوائد الصحية لتناول الجبنة الموتزاريلا

يمكنك من خلال الطريقة السابقة عمل الكميات التي ترغبي بها وتخزينها داخل ثلاجتك وعمل جميع أنواع الفطائر بأطعمة لذيذة ومختلفة ستنال رضا أطفالك.