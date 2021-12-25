طريقة عمل بطاطس تورنادو الشهية في الفرن برائحة جذابة وجميلة

طريقة عمل بطاطس تورنادو اللذيذة التي تتم في وقت بسيط جداً، وبطريقة صحية ولا تتطلب أي نوع من الزيت لأن يتم طهيها في الفرن، وجميع مكونات هذه الأكلة تتواجد بكثرة في جميع الأماكن وهي في الأساس تعتمد على مكون البطاطس، وهذه الوجبة أفضل بكثير من الأنواع المقلية التي تتشرب كمية كبيرة من الزيت الغير صحي عند ملامسته للنار، ويجب علينا إعدادها لأطفالنا بهذه الطريقة باستمرار لتغذي جسمهم ويتم بنائه بطريقة صحيحة، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على طريقة تحضير بطاطس تورنادو وعرض مكونات عملها بوضوح بكل دقة عبر موقعنا المحترف المشهور موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل بطاطس تورنادو

مكونات عمل بطاطس تورنادو الشهية التي تواجد في جميع الأماكن حتى لا نحتار في الحصول عليها وهذه المكونات هي كما يلي:-

كوب ونصف من الجبنة البارميزان المبشورة.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

٤ حبات من البطاطس ( الغير مقشرة متوسطة الحجم ).

٨ ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة.

ملح على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

٤ أعواد خشبية أو أسياخ.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير أكلة البطاطس من الطرق التي يقبل على تناولها الكثير بأنواعها المتعددة وذلك بسبب طعمها اللذيذ والطريقة هي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء صغير ونضع به الجبنة البارميزان والملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودر. نقلب هذه المكونات مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نغسل البطاطس بالماء جيداً ثم ندخلها في الأسياخ أو الأعواد الخشبية، ونقوم بتقطيعها حول الأسياخ حلقات حتى يصبح شكلها كالزنبرك. بعد ذلك ندهن حلقات البطاطس بالزبدة اللينة مع ترك مسافة بينهم، ثم نغمسها في خليط الجبنة والتوابل مع مراعاة تغطيتها من جميع الجوانب. نقوم برص الأعواد في صينية مدهونة أو مغطاة بورق الزبدة. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماماً. بعد ذلك نخرجها ونقدمها مع الكاتشب والعيش أو أي شئ آخر ساخنة بألف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.

طريقة تحضير بطاطس كنتاكي

تتد بطاطس كنتاكي من أكثر أنواع البطاطس إقبالاً والآن سوف نعرف طريقة تحضيره وهي كالتالي:-

المكونات

ربع كوب من الخل.

٢ حبة من البطاطس.

ملح.

ماء مغلي.

زيت للقلي.

الطريقة

نقشر البطاطس ونقطعها اصابع بسمك ١ سم، ثم نضع إناء به ماء وملح على النار حتى الغليان. ثم نضيف عليه الخل والبطاطس ونتركها لمدة ٥ دقائق ثم نرفعه ونصفيه. بعد ذلك نقوم بقلي البطاطس في زيت غزير لمدة ٧ دقائق حتى يتحمر.

طريقة عمل كفتة البطاطس

كفتة البطاطس من احلى أنواع الأكلات التي يتم إعدادها في المنزل ومكوناتها هي كالتالي:-

المكونات

كيلو من اللحمة المفرومة.

2 حبة من البصل المفروم.

5 فصوص من الثوم المفروم.

بهارات كفتة.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

رشة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الحبهان المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

الطريقة