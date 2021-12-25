اقوي كريمات لعلاج الاسترتش ماركس وعلامات التمدد في الجلد اصنعيها بنفسك

يؤدي الإجهاد المفرط للجلد عادةً إلى ظهور ندوب أو استريتش ماركس تُعرف باسم علامات التمدد علامات التمدد نموذجية لدى أولئك الذين يكتسبون الوزن بسرعة ويفقدونه. نتيجة للإطالة المفرطة ، تتمزق الأدمة مباشرة تحت سطح الجلد. تظهر علامات التمدد كمناطق حمراء تكون أكثر رقة ونعومة من الجلد المحيط. ستصلح بعد ذلك ، لكنها ستظهر كخطوط فضية في الأماكن التي تمزق فيها الأدمة، سترغب في معرفة أي كريمات علامات التمدد تعمل بالفعل وأيها مضيعة للوقت والمال، ولكن ماذا لو لم تتمكن ميزانيتك الحالية من تغطية نفقات هذه الكريمات؟ سيبحث هذا المنشور في كريمات علامات التمدد التي يمكنك تصنيعها في المنزل بجزء بسيط من السعر.

كريمات لعلاج الاسترتش ماركس

تظهر علامات التمدد عندما تنكسرألياف الكولاجين والإيلاستين في الأدمة، وهي الطبقة الرئيسية لبشرتناعادة ما يكون هذا نتيجة لزيادة الوزن بشكل كبير، مثل أثناء الحمل أو كمال الأجسام أو طفرة مفاجئة في النمو، تظهر في البداية على شكل ندوب حمراء أو أرجوانية عميقة زاهية، لكنها تتلاشى إلى نغمة بيضاء فضية باهتة مع مرور الوقت.

من أشهر العلاجات المنزلية كريم زبدة الكاكاو:

أسرع كريمات لعلاج الاسترتش ماركس وعلامات التمدد

• 1 رطل من زبدة الكاكاو

• 1 ملعقة كبيرة زيت بذرة القمح

• 1 ملعقة صغيرة زيت من فيتامين هـ

1 ملعقة صغيرة. زيت نواة المشمش

• 2 ملعقة صغيرة شمع العسل المبشور

تُمزج المكونات وتُسخن حتى يذوب شمع العسل تمامًا. قم بتدليك الكريم مرتين في اليوم على المناطق المصابة. في وعاء محكم ، ضعي الخليط في الثلاجة.

لطالما استُخدم الصبار لخصائصه للعناية بالبشرة، ولا يزال عنصرًا مهمًا في علاجات علامات التمدد ومنتجات العناية بالبشرة الأخرى حتى يومنا هذا. جرب وصفة زيت التدليك هذه:

1/4 كوب جل الصبار

1/2 كوب زيت زيتون بكر

سائل من 6 أقراص فيتامين هـ

سائل من 4 كبسولات فيتامين أ

امزج المكونات معًا وتدليك في المناطق المصابة عدة مرات كل يوم.

هناك بعض عيوب الكريمات المصنوعة يدويًا هذا لأنه لا يوجد في الكريم ما يسمح للمكونات النشطة بالوصول إلى الأدمة وبالتالي يؤثر على شفاء وتجديد ألياف الكولاجين والإيلاستين، والتي هي سبب علامات التمدد في المقام الأول.