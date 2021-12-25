بنص كيلو دقيق عملت كمية كبيرة من البقسماط المقرمش وناجح من أول مرة يستحق التجربة

البقسماط المقرمش، البقسماط من أهم المقبلات التي يعشقها الجميع ويمكن تناولها بين الوجبات أو في الإفطار وفي وجبة العشاء وهي من المفضلات لدى الأطفال ويحبون القرمشة الخاصة بها وتبدأ السيدات بالبحث عن معرفة طريقة عمل البقسماط فى المنزل بطريقة صحية أكثر وسوف نقدم إليكم المكونات اللازمة لعمل البقسماط فى المنزل بخطوات بسيطة. البقسماط المقرمش البقسماط المقرمش يعد صنع البقسماط في المنزل أفضل بكثير من شرائه من الخارج وفيما يلي طريقة تحضيره سادة وبالكمون. المقادير المطلوبة لعمل البقسماط نصف كيلو من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من السكر.

كوب سمسم.

حبة البركة. طريقة تحضير عمل البقسماط المقادير المطلوبة لعمل البقسماططريقة تحضير عمل البقسماط نحضر وعاء ونضع به الدقيق ونضيف الملح مع ملعقة السكر والخميرة.

نخلط المكونات جيدًا ثم نقوم بإضافة كمية الزيت ونستمر في التقليب جيدًا حتى يختلط الزيت بالدقيق ونحصل على قوام العجينة المتماسك.

نقوم بفرك الخليط بين اليدين أو كما نقول ببثه.

نستمر في بث العجين حتى يصبح ذو قوام رملي.

نقوم بوضع نصف كوب الماء الدافئ فوق العجين حتى يتماسك أكثر ثم نقوم بإضافة باقي كوب الماء.

نستمر في العجن حتى تصبح العجينة لينه متماسكة نغطي الوعاء ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة ويصبح بها بعض الفراغات التي تمنح قرمشة البقسماط.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على مسطح ونضغط عليها جيدًا.

تقطع العجينة إلى شرائح طولية ثم نقوم بـبرمها باليد.

نكرر نفس الخطوة في باقي كمية العجين.

نقوم برش السمسم وحبة البركة على العجينة ثم نرصها في الصينية أو الصاج ونضع الصاج داخل الفرن في درجة حرارة متوسطة.

يأخذ عشر دقائق فقط حتى ينضج ويأخذ لون البقسماط اللذيذ.

نخرج الصاج من الفرن ونتركه يهدأ ثم يقدم. طريقة عمل البقسماط بالكمون باستخدام نفس المكونات السابقة ونضيف عليها ربع كوب من الكمون.

بنفس خطوات التحضير نضيف إلى الدقيق الكمون ونقوم بعجن المكونات وتشكيلها في أصابع طويلة.

نحضر الصينية وبها ورقة زبدة ونرص بها أصابع العجينة ونضعها في الفرن حتى تنضج وتقدم وتكون ذات طعم لذيذ. طريقة عمل البقسماط بالكمون الوسوم

البقسماط المقرمش، البقسماط من أهم المقبلات التي يعشقها الجميع ويمكن تناولها بين الوجبات أو في الإفطار وفي وجبة العشاء وهي من المفضلات لدى الأطفال ويحبون القرمشة الخاصة بها وتبدأ السيدات بالبحث عن معرفة طريقة عمل البقسماط فى المنزل بطريقة صحية أكثر وسوف نقدم إليكم المكونات اللازمة لعمل البقسماط فى المنزل بخطوات بسيطة. البقسماط المقرمش البقسماط المقرمش يعد صنع البقسماط في المنزل أفضل بكثير من شرائه من الخارج وفيما يلي طريقة تحضيره سادة وبالكمون. المقادير المطلوبة لعمل البقسماط نصف كيلو من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من السكر.

كوب سمسم.

حبة البركة. طريقة تحضير عمل البقسماط المقادير المطلوبة لعمل البقسماططريقة تحضير عمل البقسماط نحضر وعاء ونضع به الدقيق ونضيف الملح مع ملعقة السكر والخميرة.

نخلط المكونات جيدًا ثم نقوم بإضافة كمية الزيت ونستمر في التقليب جيدًا حتى يختلط الزيت بالدقيق ونحصل على قوام العجينة المتماسك.

نقوم بفرك الخليط بين اليدين أو كما نقول ببثه.

نستمر في بث العجين حتى يصبح ذو قوام رملي.

نقوم بوضع نصف كوب الماء الدافئ فوق العجين حتى يتماسك أكثر ثم نقوم بإضافة باقي كوب الماء.

نستمر في العجن حتى تصبح العجينة لينه متماسكة نغطي الوعاء ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة ويصبح بها بعض الفراغات التي تمنح قرمشة البقسماط.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على مسطح ونضغط عليها جيدًا.

تقطع العجينة إلى شرائح طولية ثم نقوم بـبرمها باليد.

نكرر نفس الخطوة في باقي كمية العجين.

نقوم برش السمسم وحبة البركة على العجينة ثم نرصها في الصينية أو الصاج ونضع الصاج داخل الفرن في درجة حرارة متوسطة.

يأخذ عشر دقائق فقط حتى ينضج ويأخذ لون البقسماط اللذيذ.

نخرج الصاج من الفرن ونتركه يهدأ ثم يقدم. طريقة عمل البقسماط بالكمون باستخدام نفس المكونات السابقة ونضيف عليها ربع كوب من الكمون.

بنفس خطوات التحضير نضيف إلى الدقيق الكمون ونقوم بعجن المكونات وتشكيلها في أصابع طويلة.

نحضر الصينية وبها ورقة زبدة ونرص بها أصابع العجينة ونضعها في الفرن حتى تنضج وتقدم وتكون ذات طعم لذيذ. طريقة عمل البقسماط بالكمون

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