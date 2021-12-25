بطاطس المطاعم مكون رهيب ضعي علي البطاطس هتبقي مقرمشة ومش هتشرب زيت

مكون رهيب ضعي علي البطاطس هتبقي مقرمشة هتبقي مقرمشة، من الأطعمة المفضلة لدي الجميع البطاطس المقلية والبطاطس ن الاطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، فلذلك تحرص الأمهات على تحضيرها للابنائهم ولكن يحاولون التقليل من الزيوت المستخدمة لأن البطاطس المقلية يستخدم كمية زيت كبير لتصبح مقرمشة، سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا مكون نضعه على البطاطس لتكون مقرمشة ولا تشرب زيت لكي يتم الإستفادة منها بدون أي أضرار.

بطاطس المطاعم مكون رهيب ضعي علي البطاطس هتبقي مقرمشة

عليك إحضار كمية البطاطس التي ترغب في تحضيرها، ثم قومي بغسل البطاطس بشكل جيد، قومي بوضع وعاء على النار به ماء وملعقة ملح صغيرة، ثم أضيفي البطاطس واتركي المياة حتي تصل الغليان واتركي البطاطس لمدة 4 دقائق، ثم قومي بإضافة ملعقتين من الخل واتركي البطاطس حتي تنضج، ثم قومي بتصفية البطاطس من الماء قومي بوضع مقلاة على النار بها كمية مناسبة من الزيت، ثم اتركي الزيت حتي يسخن وضعي البطاطس حتي تحمر بشكل مناسب وتصل للون الذهبي، وستصبح مقرمشة بسبب تسويتها نصف تسويه قبل القلي وإضافة الخل الذي يساعد في جعل البطاطس مقرمشة ولا تمتص الزيت بشكل كبير.

مكون رهيب ضعي علي البطاطس هتبقي مقرمشة وبدون زيت

هناك طريقة بسيطة لتحضير البطاطس لتكون مقرمشة ولا تشرب كمية كبيرة من الزيت وهي، أن نقوم بتقطيع البطاطس لشرائح كبيرة الحجم ثم قومي بوضع مقلاة على النار بها كمية من الزيت واتركي حتي يسخن، ثم أضيفي البطاطس واتركيها حتي تنضج نصف تسوية وتصل للون الأصفر، ثم قومي بتصفية البطاطس وإخراجها ثم نقوم بقلي البطاطس مرة أخري ونتركها حتي تصل للون الذهبي

طريقة قلي البطاطس بالطحين للامتصاص الزيت

المكونات

نصف ملعقه من الملح.

ثلاث قطع من البطاطس.

نصف ملعقه من مسحوق الثوم.

زيت القلي.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق.

طريقة التحضير

قومي بإحضار البطاطس وقشرية واغسليها جيداً قطعيها إلي شرائح، عليك تتبيل البطاطس بالملح ومسحوق الثوم والدقيق، قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ضعي مقلاة على النار بها كمية مناسبة من الزيت على نار متوسطة، اتركي البطاطس حتي تأخذ اللون الذهبي ضعي البطاطس على مناديل الطعام للامتصاص الزيت.