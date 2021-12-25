بأسرار محلات الطورشي.. طريقة عمل مخلل الزيتون في البيت بالتتبيلة الخطيرة مقرمش ولذيذ هيتاكل بعد 5 أيام

الزيتون من الممكن أن نقوم بالتخليل له عن طريق خطوات بسيطة والتخليل لا بد وأن يتم وفق خطوات سهلة وبسيطة من الممكن لربة المنزل أن تقوم بها وخلال وقت قصير يسهل على كل ربة منزل أن يكون لديها أفضل نوعيات المخللات، وفيما يلي ذكره من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص الطريقة التي من الممكن من خلالها أن يتم عمل مخلل الزيتون والذي يعتبر من أشهى وأفخر أنواع المخللات والتي من الممكن أن يتم عملها بأكثر من طريقة وفيما يأتي توضيح لأهم المكونات الأساسية مع بيان الطريقة واجبة الاتباع لتحضير أشهى أنواع المخلل بالطعم والمذاق المميز.

طريقة عمل مخلل الزيتون في البيت

الزيتون يعد من بين أهم أنواع الفواكه، نعم الزيتون يعد فاكهة ومن الممكن أن يتم تخليلها بمنتهى السهولة ومن خلال خطوات بسيطة، ويعد من أنواع المخلل المفيدة حيث أن الزيتون يحتوي على الكثير من المواد الغذائية والفيتامينات ذات القيمة الغذائية العالية، وتعتبر المواد من بينها أيضا فيتامينات ضرورية لحماية الجسم من الإصابة بالأمراض وتنشيط عمل خلايا الجسم، كما أت الزيتون يحتوي على أهم الحماض الدهنية المفيدة للجسم البشري، ومن خلال الفقرة الآتي ذكرها نعرض لكم أهم المكونات الأساسية التي من الممكن أن يتم إدخالها في عمل أفضل وصفات المخلل بالطعم والمذاق المميز.

مقادير عمل مخلل الزيتون

الزيتون المخلل من اليسير تحضيره من خلال خطوات بسيطة وبالاستعانة بالمكونات الآتية:

كيلو من الزيتون الأخضر.

ربع كيلو من الليمون المقطع شرائح.

كمية مناسبة من ثمار الفلفل الحار.

ماء ملائم للتخليل.

كمية مناسبة من الملح.

القليل من الشطة.

برطمان باتساع ملائم.

الزيتون المخلل من الممكن أن نقوم بتحضير ه من خلال غسله، وبعد ذلك تتم تصفيته في المصفاه الملائمة.

وبعدها يتم شق كل ثمرة أربعة شقوق بالطول وبعد الانتهاء لا بد من نقع الزيتون ليلة أو ليلتان للتخلص من المذاق الذي يكون مر في الزيتون.

ومن ثم يتم استخراجه ووضعه مع الشطة الحارة والفلفل وشرائح الليمون بالبرطمان مع إضافة محلول التخليل وتركه حت يتم تخليله.

طريقة التحضير