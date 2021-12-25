“بشرة نضرة وخالية من التجاعيد”.. ماذا يحدث لبشرتك عند استخدام منقوع لبان الدكر

منقوع لبان الذكر له العديد من الفوائد للجسم عند تناوله، وكان يستخدم في قديم الزمن كعلاج بديل للعديد من الأمراض، كما أنه له الكثير من الفوائد الخاصة بالبشرة، وذلك من خلال استخدام منقوع لبان الذكر في العديد من الوصفات الطبيعية مع بعض المواد الطبيعية الأخرى للحصول على أفضل نتيجة، فهو يساعد على التخلص من تجاعيد البشرة بشكل سريع وفعال، كما أنه يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع والهالات السوداء.

أهم وصفات منقوع لبان الذكر للعناية بالبشرة

يوجد الكثير من الوصفات التي يدخل في تكوينها الأساسي منقوع لبان الذكر و تحقق أفضل نتيجة في العناية بالبشرة والتخلص من العديد من المشاكل ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

منقوع لبان الذكر للتخلص من التجاعيد وترطيب البشرة

هذه الوصفة تساعد على شد البشرة فيكون له نتيجة فعالة في التخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة، ليس ذلك فقط، فهو يساعد في ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

اربع ملاعق من زيت الافوكادو.

اربع ملاعق من زيت جوز الهند.

ملعقة من شمع العسل.

ربع كوب من منقوع لبان الذكر.

قطرات من زيت الصندل.

طريقة التحضير والتطبيق

سخني زيت جوز الهند لمدة بسيطة حتى يذوب.

اخلطي باقي المكونات إلى الزيت.

قلبي كل المكونات حتى تتجانس.

وزعي الخليط على البشرة.

اتركي الخليط على البشرة لمدة ساعتين.

امسحي بشرتك بعد ذلك بمناديل مبلله معقمة جيدًا.

كرري الوصفة كل اسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

وصفات لبان الذكر وصفة اللبان لتقشير البشرة

يستخدم منقوع لبان الذكر لتقشير البشرة والجسم بشكل سريع وفعال وتجديد الخلايا الميته، كما يساعد في تنظيف البشرة وتنظيف المسام بعمق بشكل كامل وطريقة الاستخدام هي كالاتي:

المكونات

ربع كوب من منقوع لبان الذكر.

اربع ملاعق من عسل النحل.

ثلاث ملاعق من السكر.

ربع كوب من الشوفان المطحون.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير والتطبيق