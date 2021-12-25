اخلط زيت الزيتون مع القرنفل وضعه ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك

القرنفل وزيت الزيتون من العناصر الطبيعية التي يمكن الحصول على العديد من الفوائد من خلال تناولها وذلك لأنها تحتوي على العديد من المركبات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم الإنسان والتي تعالج العديد من المشاكل الصحية لذلك فإنه تناول زيت الزيتون مهم جدا للإنسان والقرنفل أيضا ولكن عندما نقوم بتناول زيت الزيتون والقرنفل في المعمل فإننا نحصل على فوائد أكثر لذلك سنتحدث خلال هذا المقال عن العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول مشروب زيت الزيتون والقرنفل وسنتحدث أيضا عن الطريقة التي يمكننا من خلالها تجربة زيت زيتون والقرنفل والمكونات التي نحتاجها لعمل هذا الخليط.

‏طريقة عمل خليط زيت الزيتون والقرنفل

سنتحدث خلال هذه الفقرة عن احد استخدامات زيت الزيتون والقرنفل وذلك لي استخدامه على الشعر والاستفادة من العناصر التي يحتوي عليها الزيتون والقرنفل وسنتحدث عن المكونات والطريقة التي نحتاجها لإعداد هذا الخليط الذي يتكون من:

ملعقة من زيت القرنفل.

ربع كوب من زيت الزيتون.

علبة زجاجية كبيرة.

وفي‏ما يلي طريقة عمل خليط زيت الزيتون وزيت القرنفل:

أولًا نقوم بإحضار كوب ونضع فيه ‫1\4‬ كوب من زيت الزيتون ونظيف له ملعقة من زيت القرنفل ونقوم بتقليبهما معًا.‬

‏

‏ بعد ذلك نقوم بتسخين الخليط من خلال وضع الكوب في طبق يحتوي على ماء ساخن ثم نضع الخليط على فروة الشعر ونبدأ بالتدليك في جميع أجزاء الشعر حتى نحصل على النتيجة التي نريدها.

‏

‏ بعد تلك الخطوة نقوم بتنظيف الشعر جيدا.

‏

فوائد القرنفل وزيت الزيتون

سنتحدث فيما يلي عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال إعداد خلطة زيت زيتون القرنفل وهذه الفوائد هي:

‏