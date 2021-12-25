بكيلو دقيق فقط.. فطيرة الطاسة بدون خميرة بأقل المكونات من مطبخك والطعم روعه

بكيلو دقيق فقط.. فطيرة الطاسة بدون خميرة بأقل المكونات مَن منا لا يحب الفطائر والمعجنات السخنة ومَن منا لم تجذبه رائحة المخبوزات وهو مار بجانب أحد الأفران وذهب لشرائها فورًا، موضوعنا اليوم عن طريقة عمل فطائر الطاسة بدون خميرة وهي أحد المعجنات التي يتم صنعها في المنزل وألذ وأشهى من المعجنات والفطائر التي نشتريها من المخابز والمحلات وبالطعم الأصيل ويمكنك عمل كميات كبيرة وقومي بتخزينها في حالة رغبتي في تناولها فجأة في أوقات الليل المتأخرة التي ينتابنا فيها الجوع الشديد. طيرة الطاسة بدون خميرة بأقل المكونات من مطبخك طيرة الطاسة بدون خميرة بأقل المكونات من مطبخك مكونات الطريقة أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب ماء فاتر ونقي.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

فلفل أسود.

زيت للقي.

أي نوع من أنواع الزبدة أو السمنة.

كيلو واحد من البطاطس (مسلوقة ومقطعة ومقشرة). خطوات عمل الطريقة جهزي وعاء للعجن وقومي بوضع الدقيق أولًا ثم أضيفي الملح الأبيض إليه وقلبيه جافًا.

بعد ذلك ضعي الماء بالتدريج على الدقيق والملح وقلبي مع الصب حتى تصبح لديك عجينة.

أضيفي ملعقة الزيت الكبيرة إلى العجينة وقلبيها مع عجينة الدقيق الناعمة.

ضعي البطاطس المهروسة والمسلوقة وأضيفي عليها الفلفل الأسود والملح وقلبيهم مع البطاطس.

باستخدام أي نوع من أنواع الجبن المستخدمة في حشو الفطائر المقلية بوضع البطاطس بداخلها.

بعد حصولك على عجينة بداخلها الجبن والبطاطس قومي بتقطيع العجينة إلى قطع متوسطة الحجم ومتساوية على هيئة كرات.

افردي كل كرة من كرات العجينة حتى تصبح دائرية الشكل واتركيها لترتاح 5 دقائق فقط.

باستخدام مقلاة أو طاسة القلي قومي قومي بوضع الزيت بداخلها على درجة حرارة مناسبة حتى يقدح الزيت.

ابدئي في وضع كرات الفطائر في الطاسة داخل الزيت وقومي بقليها وقلبيها على جميع الجوانب حتى يتحول لونها للذهبي الذي يدل على نضج الفطائر والحلويات.

بعد أن نخرج الفطائر من الطاسة قومي بدهنها بالزبدة أو السمنة حتى تزيدي من لذتها.

من الطاسة قومي بدهنها بالزبدة أو السمنة حتى تزيدي من لذتها. وأخرجيها من الطاسة على طبق للتقديم ويمكنك تناولها مع الشاي أو العصائر أو أي أنواع المشروبات.

كرري الخطوات مع باقي كرات عجينة الفطائر حتى تنتهي الكمية التي ترغبين في تحضيرها. خطوات عمل الطريقة الوسوم

بكيلو دقيق فقط.. فطيرة الطاسة بدون خميرة بأقل المكونات مَن منا لا يحب الفطائر والمعجنات السخنة ومَن منا لم تجذبه رائحة المخبوزات وهو مار بجانب أحد الأفران وذهب لشرائها فورًا، موضوعنا اليوم عن طريقة عمل فطائر الطاسة بدون خميرة وهي أحد المعجنات التي يتم صنعها في المنزل وألذ وأشهى من المعجنات والفطائر التي نشتريها من المخابز والمحلات وبالطعم الأصيل ويمكنك عمل كميات كبيرة وقومي بتخزينها في حالة رغبتي في تناولها فجأة في أوقات الليل المتأخرة التي ينتابنا فيها الجوع الشديد. طيرة الطاسة بدون خميرة بأقل المكونات من مطبخك طيرة الطاسة بدون خميرة بأقل المكونات من مطبخك مكونات الطريقة أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب ماء فاتر ونقي.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

فلفل أسود.

زيت للقي.

أي نوع من أنواع الزبدة أو السمنة.

كيلو واحد من البطاطس (مسلوقة ومقطعة ومقشرة). خطوات عمل الطريقة جهزي وعاء للعجن وقومي بوضع الدقيق أولًا ثم أضيفي الملح الأبيض إليه وقلبيه جافًا.

بعد ذلك ضعي الماء بالتدريج على الدقيق والملح وقلبي مع الصب حتى تصبح لديك عجينة.

أضيفي ملعقة الزيت الكبيرة إلى العجينة وقلبيها مع عجينة الدقيق الناعمة.

ضعي البطاطس المهروسة والمسلوقة وأضيفي عليها الفلفل الأسود والملح وقلبيهم مع البطاطس.

باستخدام أي نوع من أنواع الجبن المستخدمة في حشو الفطائر المقلية بوضع البطاطس بداخلها.

بعد حصولك على عجينة بداخلها الجبن والبطاطس قومي بتقطيع العجينة إلى قطع متوسطة الحجم ومتساوية على هيئة كرات.

افردي كل كرة من كرات العجينة حتى تصبح دائرية الشكل واتركيها لترتاح 5 دقائق فقط.

باستخدام مقلاة أو طاسة القلي قومي قومي بوضع الزيت بداخلها على درجة حرارة مناسبة حتى يقدح الزيت.

ابدئي في وضع كرات الفطائر في الطاسة داخل الزيت وقومي بقليها وقلبيها على جميع الجوانب حتى يتحول لونها للذهبي الذي يدل على نضج الفطائر والحلويات.

بعد أن نخرج الفطائر من الطاسة قومي بدهنها بالزبدة أو السمنة حتى تزيدي من لذتها.

من الطاسة قومي بدهنها بالزبدة أو السمنة حتى تزيدي من لذتها. وأخرجيها من الطاسة على طبق للتقديم ويمكنك تناولها مع الشاي أو العصائر أو أي أنواع المشروبات.

كرري الخطوات مع باقي كرات عجينة الفطائر حتى تنتهي الكمية التي ترغبين في تحضيرها. خطوات عمل الطريقة

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