وضع الرمان على النار فكرة مختلفة جداً.. اتحداكي هتقومي تجربيها دلوقتي

الرمان من الفواكه المفيدة والتي تحتوي على العديد من الفوائد عند تناول الرمان نحصل على فوائد كثيرة للبشرة كما أن الرمان يقي من الإصابة بالعديد من انواع السرطان وهو مفيد جدا للدهن والتركيز كما أن تناول الرمان مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويقي من الإصابة بإلالتهابات ويخفض نسبة الكوليسترول ويدعم القلب، ‏وهناك العديد من الاستخدامات التي يمكن أنا أحتاج إليها أثناء إعداد الرمان ومن هذه الاستخدامات صناعة المشروبات المثلجة اللذيذة وصناعة الحلويات، ‏والكثير من الاصناف الأخرى التي تعتمد على الغمام ولكن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة مختلفة يمكن استخدامها في إعداد الرمان وهذه الطريقة هي طريقة إعداد رمان على النار حتى نحصل على دبس الرمان الشهير، ‏وهو أحد محسنات الطعام الذي يحظى بشعبية كبيرة، ‏لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد دبس الرمان والمكونات التي نحتاجها لاعداد دبس الرمان

‏طريقة عمل دبس الرمان

دبس الرمان من المنتجات التي عادة نقوم بشرائها من الاسواق ولكن يمكن الحصول عليها و اعدادها في المنزل لأنها لا تحتاج إلى الكثير من الخطوات بل على العكس توجد العديد من الطرق السهلة التي يمكن من خلال إعداد دبس الرمان في المنزل من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها أثناء عمل دبس الرمان وهذه المكونات هي:

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مجموعة من ثمار الرمان نقوم بتقشيرها جيدا بعد ذلك نحصل على ستة أكواب من العصير من خلالها.

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‏ كوب كامل من عصير الليمون الطازج.

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‏ خمسة ملاعق من السكر.

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‏ قدر كبير لنقوم بغلي عصير الرمان فيه.

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‏ زجاجة حتى نقوم بتخزين دبس الرمان فيها.

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خطوات عمل دبس الرمان في المنزل

سنتحدث خلال الخطوات التالية ‏عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد دبس الرمان في المنزل وهذه الطريقة:

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