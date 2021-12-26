اعرفي سر عمل الكيكة الاسفنجية المرتفعة ومقادير تحضير كيكة هشة في دقائق بدون شراءها جاهزة

الكيكة الاسفنجية من أهم أنواع الكيكات المختلفة التي تستخدم في الكثير من المناسبات وتحضر من خلالها اجمل انواع الحلويات، مثل الجاتوهات وعمل البسبوسة ، ولذلك يحبها الكثير من الناس، ويبحث الكثير من النساء عن كيفية تجهيز الكيكة الاسفنجية في المنزل بنفس شكل الجاهزة، وقد جئنا اليكم بخطوات تحضيرها بكل سهولة وبدون اي مجهود.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية في الهشة في المنزل

يمكنك تجهيز الكيكة الاسفنجية الهشة المرتفعة، التي يمكنك تزينها بأجمل الأشكال التي تفضلينها، ويمكنك تحضيرها من خلال الخطوات الآتية:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

عدد ٦ بيضات.

كوب الا ربع من السكر الناعم.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة من الفانيليا.

رشة ملح.

ملعقة من الخل الأبيض.

حتى يتم الحصول على قوم الكيكة الهشة يفضل استخدام الخلاط الكهربائي.

اضيفي بداخل الخلاط البيض واو تلو الأخرى وكل مرة قومي بالخلط جيدًا المكونات.

استمري في الخلط حتى يرتفع حجم الخليط بشكل جيد.

أضيفي الفانيليا الى الخليط.

استمري في الخلط جيدًا، أضيفي السكر، واعيدي الخلط جيدًا حتى يذوب السكر جيدًا.

قومي بنخل الدقيق جيدًا، ثم أضيفي رشة الملح، واضيفي أيضًا البيكنج باودر.

اخلطي المكونات الجافة مع بعضها البعض.

أضيفي مكونات الدقيق إلى المكونات السائلة، ولكن لابد أن تتم هذه الإضافة بشكل تدريجي.

مع الاستمرار في الخلط.

بعد أن أصبح خليط عجين الكيكة جاهز.

احضري صينية مناسبة الحجم الآن، ولا يفضل أن تكون الصينية كبيرة حتى ترتفع الكيكة بالشكل المطلوب.

بطني الصينية بقطرات من الزيت ورشة من الدقيق.

صبي الى الصينية الخليط الان.

ادخلي الصينية بداخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة في الرف الاوسط، ويفضل أن يكون مجهز من قبل التحضير حتى يكون ساخن جيدًا.

اتركي الكيكة داخل الفرن لمدة ٤٠ دقيقة ولا يفضل أن يتم فتح باب الفرن عليها نهائيًا يمكن اختبار نضجها من بعد ٣٠ دقيقة.

بعد الانتهاء قومي بإخراجها من الفرن.

وتركها حتى تبرد، ثم قومي بقلبها في طبق مسطح.

ويمكنك تقسيمها إلى نصفين وحشوها كما ترغبين، وتزينها بالشكل المفضل لديك.

مكونات الكيكة الاسفنجيةطريقة تحضير الكيكة الاسفنجية