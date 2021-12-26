يدمر الدماغ يشل القولون يعطل البنكرياس يسد الشرايين يجلط الدم يخرب المناعة يميت الخلايا والأعصاب

دائما يقال أن المعدة هي بيت الداء ‏وذلك لأنها سبب كبير في العديد من الأمراض التي تصيب جسم الإنسان لأن اغلب الألم و الفيروسات التي تدخل إلى جسم الإنسان يكون سببها الأطعمة الفاسدة او الأطعمة التي لا تناولها بشكل خاطئ أو العادات الغذائية التي نقوم بها، ‏لذلك لابد من الابتعاد عن الأطعمة غير الصحية حتى نحصل على جسم سليم وعقل سليم نستطيع من خلالها ممارسة مهام اليومية دون تقصير أو شعور بالخمول، ‏لذلك هناك بعض الأطعمة التي تسبب هذه المشاكل سنحاول الحديث عن اغلب هذه الأطعمة خلال هذا المقال سنتحدث عن طرق الوقاية من ‏اضرار هذه الأطعمة.

‏مأكولات تدمر الدماغ والقولون والبنكرياس

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سنتحدث خلال النقاط التالية عن مجموعة من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تدمير الدماغ والقولون والبنكرياس لأنها تحتوي على مواد ضارة او لأنها تحتوي على قدر كبير من الفيتامينات التي تكون زائدة عن حاجة الإنسان لها ومن هذه الأطعمة ما يلي:

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اللحوم الحمراء عندما نكثر من تناول اللحوم الحمراء فإن هذا يسبب ضرر كبير في البنكرياس لذلك لابد من تناول اللحوم باقتصاد.

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‏ البطاطس المقلية في الزيت من أكثر الأطعمة التي تسبب العديد من المشاكل في الجسم لأنها تحتوي على العديد من السعوات الحرارية وبعض المواد التي يكون من الصعب التخلص منها.

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‏ المايونيز والكاتشب المستوردة والصفات التي يتم استخدامها على الطعام جميعها تحتوي على كمية كبيرة من المواد الحافظة لذلك يكون من الأفضل الاستغناء عنها أو عدم تناولها حتى نحافظ على الجسم.

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‏ الاكثر من الألبان كاملة الدسم أيضا يؤدي إلى العديد من الأضرار التي تصيب جسم الإنسان.

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وقاية الإنسان من ألم القولون والدماغ والبنكرياس

فيما يلي سنتحدث عن بعض سبل الوقاية من هذه الآلام وهي:

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