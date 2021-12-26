طريقة عمل المعمول بالحليب المكثف للتناول مع كوب الشاي أو الحليب الساخن

طريقة عمل المعمول بالحليب المكثف بخطوات غير متعبة وناجحة، الذي تختلف طرق تصنيعه وأشكاله حيث يمكن حشوه بالتمر أو بالمكسرات أو بدون ذلك على حسب رغبة كل شخص، ويعد من أشهى الحلويات التي يتم عملها في جميع الأوقات السعيدة أو في الأيام العادية للتناول على الإفطار مع مشروب الشاي الساخن أو الحليب، والبعض من الأمهات يجد طريقة تنفيذه صعبة وتتطلب مجهود كبير ولكن هذه الأفكار خاطئة جداً لذلك سوف نعرض طريقة عمل المعمول بالحليب المكثف بطريقتنا البسيطة وعرض مكوناته بالتفصيل.

مكونات عمل المعمول بالحليب المكثف

يعد المعمول بالحليب المكثف من أكثر الحلويات المفضلة التي تتميز بقيمة غذائية كبيرة فهيا بنا نتعرف على مكونات عمله وهي كما يلي:-

نصف كوب من الحليب المكثف.

ملعقة صغيرة من المحلب البودرة.

نصف كيلو من الدقيق.

كوب من السمنة الذائبة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الماء الدافئ.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول التي تجدها كثير من الأمهات صعبة وتتطلب مجهود كبير ولكن هذه الأفكار خاطئة جداً لذلك سوف نعرض هذه الطريقة وهي كالتالي:-

نحضر إناء للعجن وننخل به كمية الدقيق المحددة ونقلب به المحلب البودرة. ثم نقوم بتسخين السمنة على النار حتى تذوب ثم نسكبها على خليط الدقيق، ونفركها بأطراف الأصابع حتى يتشرب الدقيق كمية السمن بالكامل. بعد ذلك نقوم باضافة الحليب المكثف ونقلبهم مع بعض دون أن نعجن، ثم نسكب الماء الدافئ بالتدريج ونستمر في التقليب أيضاً حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة. مع مراعاة عدم العجن في كل خطوة بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة ونتركها لمدة ساعة أو أكثر حتى ترتاح العجينة. بعد مرور الوقت نقوم بتقسيم العجينة على شكل كرات مناسبة للمعمول ثم نقوم بفردها ووضع الحشوة المرغوبة بها. ثم نغلق العجينة بشكل جيد ونضعها في المنقاش المرغوب ثم نرص الاشكال في صينية. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ربع ساعة حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي.

نصائح مهمة عند تحضير المعمول

لكي ننجح في تحضير المعمول علينا باتباع النصائح المرتبطة به وهي كما يلي:-