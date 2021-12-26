طول عمرنا واحنا بنعملها غلط.. طريقة عمل مكرونة بالبشاميل على أصولها و ازاي تطلع قطعة واحدة بجد هتشرفك في العزومات

المكرونة البشاميل هي من أفضل الوجبات عند الكثير منا سواء كانوا صغار أم كبار، وحظت المكرونة بالبشاميل على شهرة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي والوطن العربي كذلك، فهي تتمتع بالطعم الرائع وطريقة تحضيرها سهلة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على كل العناصر من بروتين إلى نشويات وخضروات، وفي أخر فترة انتشرت طرق عدة لتحضيرها، ولكن الخطوات هي نفسها، ومن مقالنا اليوم سنشرح لكي أبسط طريقة.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

المكونات

نصف كيلو لحمة مفرومة.

كيلو مكرونة أقلام.

ملح حسب الذوق.

ثلاث ملعقات من الزيت.

ملعقة صغيرة من بهار السبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثمرة بصل مفرومة ناعم.

لصلصة الطماطم:

ثمرتين طماطم مفرومين.

أربع فصوص ثوم مهروس.

ثمرة بصل مفرومة.

أربع ملاعق زيت.

ست ملاعق من صلصة الطماطم المعلبة.

ملح حسب الذوق.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من السبع بهارات.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل

اسلقي المكرونة في الماء ثم بعد أن تنضج اتركيها على جنب.

في حلة قومي بوضعها على النار وضعي فيها الزيت والبصل حتى يذبل ثم ضعي اللحمة المفرومة، وبعد أن تنشف اللحمة من ماءها ضعي عليها الثوم والبهارات والملح.

وفي حلو أخرى نضع الزيت وبصلة مفرومة بعد ذلك نضع الطماطم و صلصة الطماطم ثم ضعي الثوم والبهارات وقلبي.

ثم نقوم بإضافة الصلصة على اللحمة وقلبيهم معا وضعيهم جانباً.

لصلصة البشاميل

أربع ملاعق من الدقيق.

ملعقتين من الزيت.

خمس أكواب من الحليب.

ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة فلفل أسود صغيرة.

طريقة التحضير