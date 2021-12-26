أسهل طريقة لعمل الفطير الشرقي المميز بقوام هش وطعم جنان

أسهل طريقة لعمل الفطير الشرقي فهو من المخبوزات المفضلة لدى الكثير والمشهور في الوطن العربي، فهو يشبه في شكله وتكوينه الفطير البلدي، ويتميز الفطير الشرقي بطعمه الشهي واللذيذ، وتختلف حشواته مما تجعل طعمه رائع، اصنعيه في منزلك بمكونات بسيطة وغير مكلفة.أسهل طريقة لعمل الفطير الشرقي
نقدم لكِ خطوة بخطوة الفطير الشرقي، يمكنكِ تحضيره في وجبة الإفطار لأبنائك، يقدم مع اللبن أو الشاي كما أنه يساعد على تدفئة الجسم ومنحه الطاقة والنشاط في هذا الجو البارد.
مكونات الفطير الشرقي
- ومن ضمن المكونات المضافة هو 3 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام.
- وحوالى 1 ملعقة كبيرة سكر.
- وحوالي رشة ملح.
- 1 كوب زيت وزبدة.
مكونات حشو الفطير
- كما أنه لا يد منوط إضافة مشكل جبن شيدر وموتزريلا.
- وحوالي قطعتين من السوسيس.
- بسطرمة.
- زيتون مقطع لحلقات.
- فلفل ألوان مقطع شرائح.
- طماطم مقطعة لقطع صغيرة.
- احضري وعاء عميق وضعي به كلًا من الدقيق والسكر والملح وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- ضيفي الماء إلى الخليط بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى يصبح لديكِ عجينة طرية ومتماسكة.
- شكلي العجينة على شكل كرات صغيرة واحضري صينية وقومي بدهنها بالزيت وضعي بها كرات العجين واتركيها حتى ترتاح.
- قومي بفرد العجينة على سطح متساوي وضعي على العجين الزبدة والزيت، ثم قومي بتقطيع العجينة من طرفها حتى يصبح كل طرف مقابل للطرف الآخر.
- ضعي مكونات الحشو في الفطيرة المفرودة ثم قومي بثني الفطيرة ليصبح شكلها مستطيل وكرري هذه الخطوة حتى تنتهي كرات العجين.
- اشعلي الفرن على درجة حرارة 180
- احضري صينية وادهنيها بقليل من الزيت ورصي الفطائر وادهني وجهها بالزبدة.
- ادخليها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي تقدم ساخنة وبالهنا والشفا
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أسهل طريقة لعمل الفطير الشرقي فهو من المخبوزات المفضلة لدى الكثير والمشهور في الوطن العربي، فهو يشبه في شكله وتكوينه الفطير البلدي، ويتميز الفطير الشرقي بطعمه الشهي واللذيذ، وتختلف حشواته مما تجعل طعمه رائع، اصنعيه في منزلك بمكونات بسيطة وغير مكلفة.أسهل طريقة لعمل الفطير الشرقي
نقدم لكِ خطوة بخطوة الفطير الشرقي، يمكنكِ تحضيره في وجبة الإفطار لأبنائك، يقدم مع اللبن أو الشاي كما أنه يساعد على تدفئة الجسم ومنحه الطاقة والنشاط في هذا الجو البارد.
مكونات الفطير الشرقي
- ومن ضمن المكونات المضافة هو 3 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام.
- وحوالى 1 ملعقة كبيرة سكر.
- وحوالي رشة ملح.
- 1 كوب زيت وزبدة.
مكونات حشو الفطير
- كما أنه لا يد منوط إضافة مشكل جبن شيدر وموتزريلا.
- وحوالي قطعتين من السوسيس.
- بسطرمة.
- زيتون مقطع لحلقات.
- فلفل ألوان مقطع شرائح.
- طماطم مقطعة لقطع صغيرة.
- احضري وعاء عميق وضعي به كلًا من الدقيق والسكر والملح وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- ضيفي الماء إلى الخليط بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى يصبح لديكِ عجينة طرية ومتماسكة.
- شكلي العجينة على شكل كرات صغيرة واحضري صينية وقومي بدهنها بالزيت وضعي بها كرات العجين واتركيها حتى ترتاح.
- قومي بفرد العجينة على سطح متساوي وضعي على العجين الزبدة والزيت، ثم قومي بتقطيع العجينة من طرفها حتى يصبح كل طرف مقابل للطرف الآخر.
- ضعي مكونات الحشو في الفطيرة المفرودة ثم قومي بثني الفطيرة ليصبح شكلها مستطيل وكرري هذه الخطوة حتى تنتهي كرات العجين.
- اشعلي الفرن على درجة حرارة 180
- احضري صينية وادهنيها بقليل من الزيت ورصي الفطائر وادهني وجهها بالزبدة.
- ادخليها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي تقدم ساخنة وبالهنا والشفا