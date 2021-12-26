أسهل طريقة لعمل الفطير الشرقي المميز بقوام هش وطعم جنان

أسهل طريقة لعمل الفطير الشرقي فهو من المخبوزات المفضلة لدى الكثير والمشهور في الوطن العربي، فهو يشبه في شكله وتكوينه الفطير البلدي، ويتميز الفطير الشرقي بطعمه الشهي واللذيذ، وتختلف حشواته مما تجعل طعمه رائع، اصنعيه في منزلك بمكونات بسيطة وغير مكلفة.

نقدم لكِ خطوة بخطوة الفطير الشرقي، يمكنكِ تحضيره في وجبة الإفطار لأبنائك، يقدم مع اللبن أو الشاي كما أنه يساعد على تدفئة الجسم ومنحه الطاقة والنشاط في هذا الجو البارد.

مكونات الفطير الشرقي

ومن ضمن المكونات المضافة هو 3 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام.

وحوالى 1 ملعقة كبيرة سكر.

وحوالي رشة ملح.

1 كوب زيت وزبدة.

مكونات حشو الفطير

كما أنه لا يد منوط إضافة مشكل جبن شيدر وموتزريلا.

وحوالي قطعتين من السوسيس.

بسطرمة.

زيتون مقطع لحلقات.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

طماطم مقطعة لقطع صغيرة.

طريقة تحضير الفطير الشرقي