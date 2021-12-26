طريقة عمل بابا غنوج بتتبيلة لذيذة مثل المطاعم وسر الخلطة الرهيبة

طريقة عمل بابا غنوج من أهم السلطات التي تقدم مع المشاوي وخاصة مع الأسماك، فلا يمكن الاستغناء عنه في أي سفرة، كما أنه يتميز بأنه يحتوي على فوائد عديدة فهو يحتوي على الحديد الذي يحتاجه الجسم، كما أنه صحي فيتم طهيه مشوي، ونقدم لكِ سر خلطة سلطة بابا غنوج.

المكونات:

½ كيلو من الباذنجان.

2 فص ثوم مهروس.

3 ملعقة كبيرة من الطحينة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

¼ كوب عصير ليمون.

رشة كبيرة من الكمون.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

رشة نعناع مجفف.

طريقة تحضير بابا غنوج:

يجب غسل الباذنجان جيدًا بالماء.

قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة لشوي الباذنجان وقومي بثقبه بالشوكة.

اخرجي الباذنجان من الفرن ودعيه حتى يبرد ثم قومي بتقشيره وغسله جيدًا بالماء للتخلص من القشر بسهولة.

قومي بإحضار الخلاط الكهربائي أو المضرب اليدوي وضعي به الباذنجان ثم ضيفي الثوم وعصير الليمون واخلطي جيدًا ثم ضيفي باقي المكونات واخلطي مرة أخرى ثم الخطوة الأخيرة ضيفي الطحينة واخلطي مرة أخرى.

قدميه في أطباق وضيفي إليه زيت الزيتون وبالهنا والشفا.

طريقة عمل بابا غنوج بثمار الطماطم

المكونات:

½ كيلو من الباذنجان الكبير.

2 حبة طماطم مقطعة لقطع صغيرة.

2 فص ثوم مهروس.

¼ كوب عصير ليمون.

رشة كبيرة من الكمون.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة بقدونس.

طريقة تحضير بابا غنوج بالطماطم