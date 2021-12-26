طريقة عمل السحلب المنزلي الجاهز باحترافية مثل الكافيهات

طريقة عمل السحلب، كوب واحد من مشروب السحلب في هذا الشتاء البارد قادر على منحك الكثير من الدفء والطاقة، والجدير بالذكر أن مشروب السحلب أحد ألذ المشروبات على الإطلاق، وعلى وجه الخصوص إذا تم تقديمه مع المكسرات المتنوعة، ولذلك بدأ الأفراد في البحث عن طريقة عمل السحلب هذا المشروب اللذيذ، ولذلك من خلال السطور التالية في نقدم لكم طريقة عمل السحلب بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات مشروب السحلب:

عدد 2 كوب من الحليب.

عدد ثلاث ملاعق من السكر.

عدد ست ملاعق ص من جوز الهند المبشور.

عدد ملعقتين صغيرتين من الزبيب.

عدد ملعقتين صغيرتين من المكسرات المتنوعة.

طريقة تحضير مشروب السحلب:

نقم بجلب إناء صغير ونضع فيه اللبن الحليب ونضعه على النار.

نقوم بإضافة مقدار السكر إلى الحليب مع التقليب المستمر حتى الذوبان.

نقوم بوضع مقدار السحلب بطريقة تدريجية مع التقليب بطريقة مستمرة حتى يبدأ الخليط في أن يصبح ثقيل القوام وتركه حتى يغلي لفترة تصل لدقيقتين.

نقوم بوضع مشروب السحلب في الاكواب المخصصة للتقديم مع تزيينه بالمكسرات والزبيب وجوز الهند.

خطوات عمل مشروب السحلبخطوات عمل السحلب بالطريقة التركية

السحلب من المشروبات المشهورة أيضاً في دولة تركيا، ولكن طريقة تحضيره تختلف قليلاً عن الطريقة المعتادة لتحضير السحلب.

مكونات عمل مشروب السحلب على الطريقة التركية:

عدد ملعقة ك من مسحوق السحلب.

عدد ملعقة ص من مشروب القرفه.

عدد أربع ملاعق ك من السكر.

عدد أربع أكواب من الحليب.

عدد ملعقتين صغيرتين من جوز الهند المبشور.

عدد ملعقتين كبيرتين من الفستق

عدد ملعقتين كبيرتين من الجوز.

ملعقة ك من ماء الورد.